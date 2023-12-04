Стало известно, как много россиян пользуются нейросетями

За несколько месяцев о нейросетях узнал лишь 1% людей

04 декабря 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Треть пользователей интернета в России используют нейросети для создания изображений, а еще треть – для генерации текстов. Об этом сообщает "Яндекс".

С августа по ноябрь о генеративных нейросетях узнал всего 1% новых пользователей и теперь количество осведомленных людей составляет 58%.

"При этом число интернет-пользователей, которые пробовали создавать тексты с помощью нейросетей, увеличилось с 24% до 31%", – сказано в сообщении.

Также люди стали чаще использовать нейросети для создания изображений. Теперь таких пользователей 31%.

Само слово "нейросеть" встречается в запросах примерно так же часто, как "фитнес", "психолог" или "пиво".