Стало известно, как появилась культовая фраза прапорщика Шматко из сериала "Солдаты"
В сценарий включили случайную фразу Алексея Маклакова
02 июля 2023, 12:55, ИА Амител
Кадр из сериала "Солдаты"
Стало известно, откуда взялась коронная фраза прапорщика Шматко, которого в сериале "Солдаты" сыграл Алексей Маклаков. Об этом сообщает портал Sport24.
Оказалось, что в сценарии подобных реплик не было и появились они там случайно. В начале съемок Алексей Маклаков неудачно прикурил сигарету и в расстроенных чувствах произнес слова, которые стали главной фишкой его персонажа.
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