Стало известно, как появилась культовая фраза прапорщика Шматко из сериала "Солдаты"

В сценарий включили случайную фразу Алексея Маклакова

02 июля 2023, 12:55, ИА Амител

Кадр из сериала "Солдаты"

Стало известно, откуда взялась коронная фраза прапорщика Шматко, которого в сериале "Солдаты" сыграл Алексей Маклаков. Об этом сообщает портал Sport24.

Оказалось, что в сценарии подобных реплик не было и появились они там случайно. В начале съемок Алексей Маклаков неудачно прикурил сигарету и в расстроенных чувствах произнес слова, которые стали главной фишкой его персонажа.