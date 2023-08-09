Журналист Евгения Доровская и директор зоопарка Сергей Писарев / Фото: amic.ru
НОВОСТИОбщество

Стало известно, какие новые животные скоро появятся в барнаульском зоопарке

И теперь барнаульцы смогут отмечать День сурка

09 августа 2023, 09:50, ИА Амител

Барнаульский зоопарк скоро пополнится новыми хвостатыми экспонатами. В столицу региона должны приехать сурок и харза (ее еще называют желтогрудой куницей). Об их покупке (а также еще некоторых других животных) в "Переговорке" на amic.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

"У меня всегда журналисты спрашивают: у вас сурок не проснулся? Так вот теперь проснется. Для него будет сделан новый, современный вольер", – сказал Писарев. 

Приедут будущие обитатели "Лесной сказки" из Ижевска, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

При этом Сергей Писарев признается, что совершенно недоволен тем, что сделал в зоопарке:

"Каждый раз, когда гуляю по зоопарку, хочу чего-то еще. Чем больше у нас будет разных садиков, уголков отдыха, животных, тем лучше".

Полную версию беседы с Сергеем Писаревым смотрите на сайте amic.ru уже завтра, 10 августа. А поговорить было о чем, ведь эту программу мы сняли ко дню рождения зоопарка. Скольких животных удалось собрать за эти 13 лет, кому и как можно гладить льва, как себя ведут тигры-папы, а также о чем сожалеет Сергей Писарев – будет это и много чего еще интересного.

Комментарии 9

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Гость

11:58:21 09-08-2023

Где там вообще все делать? Теснота! Бедные животные! Даже ребенок мой, когда пришел, то плакал от жалости. Как они там мучаются! Все доходяги!

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Гость

16:57:22 09-08-2023

Гость (11:58:21 09-08-2023) Где там вообще все делать? Теснота! Бедные животные! Даже ре... кто там мучается?Все упитанные,дают потомство!У животных всегда чисто,у хищников всегда мясо,у травоядных овощи!

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гость

12:49:22 09-08-2023

Существующих уже там жалко. Зачем издеваться над животными, а? Условия содержания , мягко говоря, не очень хорошие.

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Гость

13:32:34 09-08-2023

гость (12:49:22 09-08-2023) Существующих уже там жалко. Зачем издеваться над животными,... Не бреши. Один из трех лучших зоопарков в стране! Наряду с Тайганом и Новосибирским!

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Гость

11:19:35 10-08-2023

Гость (13:32:34 09-08-2023) Не бреши. Один из трех лучших зоопарков в стране! Наряду с Т... Увы, он действительно очень тесный. В Новосибирске совсем другие условия.

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Гость

13:16:48 09-08-2023

Писарев пиарится за счет животных, плодит их, теснота для зверей. Был зоосад - кролики, овечки, верблюд , утки, ослики и ходили с удовольствием, но когда на таком клочке земли поместили животных которым нужен простор - это издевательство.

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Гость

15:25:16 09-08-2023

Прекрасный зоопарк . Территории хватает, те, кто пишут о нехватке, давно ли были там? Мы часто ходим и все новые осваиваются. Животные ухоженные, красивые. Плодятся, кстати, животные только в хороших условиях, в отличие от некоторых людей.

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Гость

16:56:04 09-08-2023

У нас прекрасный зоопарк,ухоженные животные,сотрудники суперские!Зоопарк создан для сохранения популяций. Какое из животных там "доходяга",как пишут выше?Насмешили)))

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Гость

22:08:56 09-08-2023

Зоопарк замечательный! Спасибо директору, сотрудникам и спонсорам!!!

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