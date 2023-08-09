Стало известно, какие новые животные скоро появятся в барнаульском зоопарке

И теперь барнаульцы смогут отмечать День сурка

09 августа 2023, 09:50, ИА Амител

Барнаульский зоопарк скоро пополнится новыми хвостатыми экспонатами. В столицу региона должны приехать сурок и харза (ее еще называют желтогрудой куницей). Об их покупке (а также еще некоторых других животных) в "Переговорке" на amic.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

"У меня всегда журналисты спрашивают: у вас сурок не проснулся? Так вот теперь проснется. Для него будет сделан новый, современный вольер", – сказал Писарев.

Приедут будущие обитатели "Лесной сказки" из Ижевска, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

При этом Сергей Писарев признается, что совершенно недоволен тем, что сделал в зоопарке:

"Каждый раз, когда гуляю по зоопарку, хочу чего-то еще. Чем больше у нас будет разных садиков, уголков отдыха, животных, тем лучше".

Полную версию беседы с Сергеем Писаревым смотрите на сайте amic.ru уже завтра, 10 августа. А поговорить было о чем, ведь эту программу мы сняли ко дню рождения зоопарка. Скольких животных удалось собрать за эти 13 лет, кому и как можно гладить льва, как себя ведут тигры-папы, а также о чем сожалеет Сергей Писарев – будет это и много чего еще интересного.