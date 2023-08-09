Стало известно, какие новые животные скоро появятся в барнаульском зоопарке
И теперь барнаульцы смогут отмечать День сурка
09 августа 2023, 09:50, ИА Амител
Барнаульский зоопарк скоро пополнится новыми хвостатыми экспонатами. В столицу региона должны приехать сурок и харза (ее еще называют желтогрудой куницей). Об их покупке (а также еще некоторых других животных) в "Переговорке" на amic.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.
"У меня всегда журналисты спрашивают: у вас сурок не проснулся? Так вот теперь проснется. Для него будет сделан новый, современный вольер", – сказал Писарев.
Приедут будущие обитатели "Лесной сказки" из Ижевска, Ростова-на-Дону и Новосибирска.
При этом Сергей Писарев признается, что совершенно недоволен тем, что сделал в зоопарке:
"Каждый раз, когда гуляю по зоопарку, хочу чего-то еще. Чем больше у нас будет разных садиков, уголков отдыха, животных, тем лучше".
Полную версию беседы с Сергеем Писаревым смотрите на сайте amic.ru уже завтра, 10 августа. А поговорить было о чем, ведь эту программу мы сняли ко дню рождения зоопарка. Скольких животных удалось собрать за эти 13 лет, кому и как можно гладить льва, как себя ведут тигры-папы, а также о чем сожалеет Сергей Писарев – будет это и много чего еще интересного.
11:58:21 09-08-2023
Где там вообще все делать? Теснота! Бедные животные! Даже ребенок мой, когда пришел, то плакал от жалости. Как они там мучаются! Все доходяги!
16:57:22 09-08-2023
Гость (11:58:21 09-08-2023) Где там вообще все делать? Теснота! Бедные животные! Даже ре... кто там мучается?Все упитанные,дают потомство!У животных всегда чисто,у хищников всегда мясо,у травоядных овощи!
12:49:22 09-08-2023
Существующих уже там жалко. Зачем издеваться над животными, а? Условия содержания , мягко говоря, не очень хорошие.
13:32:34 09-08-2023
гость (12:49:22 09-08-2023) Существующих уже там жалко. Зачем издеваться над животными,... Не бреши. Один из трех лучших зоопарков в стране! Наряду с Тайганом и Новосибирским!
11:19:35 10-08-2023
Гость (13:32:34 09-08-2023) Не бреши. Один из трех лучших зоопарков в стране! Наряду с Т... Увы, он действительно очень тесный. В Новосибирске совсем другие условия.
13:16:48 09-08-2023
Писарев пиарится за счет животных, плодит их, теснота для зверей. Был зоосад - кролики, овечки, верблюд , утки, ослики и ходили с удовольствием, но когда на таком клочке земли поместили животных которым нужен простор - это издевательство.
15:25:16 09-08-2023
Прекрасный зоопарк . Территории хватает, те, кто пишут о нехватке, давно ли были там? Мы часто ходим и все новые осваиваются. Животные ухоженные, красивые. Плодятся, кстати, животные только в хороших условиях, в отличие от некоторых людей.
16:56:04 09-08-2023
У нас прекрасный зоопарк,ухоженные животные,сотрудники суперские!Зоопарк создан для сохранения популяций. Какое из животных там "доходяга",как пишут выше?Насмешили)))
22:08:56 09-08-2023
Зоопарк замечательный! Спасибо директору, сотрудникам и спонсорам!!!