Итоги оказались зеркальными

14 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Овраг за ТЦ "Европа" на Шумакова, 9 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае подвели официальные итоги голосования за объекты благоустройства в городах. Территории выбирали жители региона. И именно эти объекты будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Подробности сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля на территории 41 муниципального образования. Жители городов выбирали территории на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru и через приложение волонтеров. Сельчане голосовали на сайтах органов местного самоуправления и в социальных сетях.

Всего участие в процедуре приняли почти 194 тысячи жителей Алтайского края. В Минстрое отметили любопытный факт: в городах собрали зеркальное количество голосов – 153 351. Остальные 40,5 тыс. отдали жители сельских территорий.

Территории – победители голосования 2024 года в городах и ЗАТО Сибирский:

Алейск – пешеходная зона по пер. Парковому и прилегающая территория к городскому фонтану на ул. Партизанской;

Барнаул – зеленая зона по ул. Шумакова, 9, и бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина (дизайн-проект № 2);

Белокуриха – детская площадка со спортивными элементами на ул. Академика Мясникова и пешеходная зона у детского сада "Сказка";

Бийск – зеленая зона вдоль ул. Вали Максимовой между остановками "Университетская" и "Детская поликлиника" и парк Победы (дизайн-проект № 1);

Заринск – сквер на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Комсомольской и пешеходная зона по ул. 25 Партсъезда (от ул. 25 Партсъезда, 36/1, до ул. 25 Партсъезда, 38/2);

Новоалтайск – сквер "Лес Победы" (дизайн-проект № 1) и пешеходная зона по ул. Космонавтов (дизайн-проект № 1);

Рубцовск – сквер "Южный" и общественная территория, прилегающая к Рубцовскому драматическому театру;

Славгород (МО) – детский городок (дизайн-проект № 2) и парк культуры и отдыха (дизайн-проект № 3);

Яровое – сквер для игр, отдыха и занятий спортом квартала "А" и городской парк культуры и отдыха (дизайн-проект № 2);

Горняк – парк между ул. Кирова и ул. Миронова (дизайн-проект № 1) и площадь Победы;

Змеиногорск – пешеходная зона по пер. Горному и парк им. 60-летия ВЛКСМ (дизайн-проект № 1);

Камень-на-Оби – парк "Зеленый клин" (дизайн-проект № 2) и парк Победы (дизайн-проект № 1);

ЗАТО Сибирский – игровая площадка, прилегающая к ул. Кедровой, 10, и зона отдыха по ул. Кедровой, 11, корп. 1, 2.

Итоговые протоколы голосования в городах опубликовали на 22.gorodsreda.ru. А в селах – на сайтах местных администраций. Кстати, о селах. Вот несколько победителей: в Завьялово благоустроят Мемориальный комплекс воинам, погибшим во время Великой отечественной войны, в Благовещенке – пешеходную зону, а в Троицком – сквер возле центральной больницы.

В 2024 году в Алтайском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" будет благоустроено 125 объектов: 55 общественных пространств и 70 дворов. Общая стоимость работ составит более 800 млн рублей, это средства федерального, краевого и местных бюджетов. Сейчас по всем территориям определены подрядные организации, на 18 объектах уже приступили к работам.