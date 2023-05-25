Стало известно, какой будет погода в Алтайском крае в июне
Начало лета окажется примерно таким же, как и в прошлые годы
25 мая 2023, 15:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Погода в июне 2023 года в Алтайском крае будет схожей с условиями прошлого года. Об этом сообщает портал "Просто.Погода.ru".
Температура воздуха будет стремиться к средним за последние пять лет значениям. Днём будет около +22 градусов, а ночами около +16 градусов.
Также возможны колебания температуры. Днём термометры могут показывать до +31 градуса, а ночами опускаться до -11 градусов.
Синоптики добавили, что месяц будет дождливым. Осадки в июне могут выпадать примерно 17 дней.
15:45:18 25-05-2023
Ночами до -11 градусов? Людей не пугайте
10:02:07 26-05-2023
Гость (15:45:18 25-05-2023) Ночами до -11 градусов? Людей не пугайте... Это, наверное тире, а не минус
23:48:51 25-05-2023
Эти синоптики на три дня погоду предсказать не могут, а тут аж на целое лето! Феерично!)))