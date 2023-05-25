Стало известно, какой будет погода в Алтайском крае в июне

Начало лета окажется примерно таким же, как и в прошлые годы

25 мая 2023, 15:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погода в июне 2023 года в Алтайском крае будет схожей с условиями прошлого года. Об этом сообщает портал "Просто.Погода.ru".

Температура воздуха будет стремиться к средним за последние пять лет значениям. Днём будет около +22 градусов, а ночами около +16 градусов.

Также возможны колебания температуры. Днём термометры могут показывать до +31 градуса, а ночами опускаться до -11 градусов.

Синоптики добавили, что месяц будет дождливым. Осадки в июне могут выпадать примерно 17 дней.