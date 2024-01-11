Стало известно, какой перевозчик мог дать взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву
По данным СК, предприниматель заручился покровительством чиновника
11 января 2024, 15:19, ИА Амител
Взятку в особо крупном размере заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев мог получить от предпринимателя Олега Бесчастного. Сейчас перевозчик, который обслуживает маршруты общественного транспорта № 73, 75, 80, по словам источника amic.ru, якобы находится под подпиской о невыезде.
Как уточняет собеседник агентства, за 2 млн рублей чиновник оказывал покровительство бизнесмену и способствовал беспрепятственной работе на маршрутах, которые считаются среди перевозчиков выгодными. Хотя, как указывают инсайдеры, автобусы якобы даже не соответствовали требованиям – они были слишком малой вместимости.
"Предварительно выявлены случаи, когда по маршруту ездил транспорт, не позволяющий вместить должный пассажиропоток", – уточнил источник.
Amic.ru попытался связаться с предпринимателем, но нам это не удалось.
Как ранее сообщал amic.ru, Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ 11 января. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого"). В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении Шеломенцева под стражу. В отношении руководителя, который дал чиновнику взятку, также возбуждено уголовное дело о даче взятки - сейчас оно расследуется.
15:23:31 11-01-2024
О как, взялись значит за транспортное хозяйство. Ждем наконец-то наведения порядка в этой сфере
15:24:37 11-01-2024
тюю... всего 2 ляма
15:27:56 11-01-2024
Ну, теперь пора пошерстить руководство трамвайно-троллейбусного управления, остальные сами, на собственном подливе, подкатятся...
15:40:40 11-01-2024
Теперь понятно почему дорожает проезд в транспорте
15:41:07 11-01-2024
Перенаправление потоков мзды началось ...
15:57:03 11-01-2024
Связной? На чём его прихватили? Ну не просто же он из альтруизма пошёл в здание на Ленинском и сдал свою крышу?
16:56:48 11-01-2024
Гость (15:57:03 11-01-2024) Связной? На чём его прихватили? Ну не просто же он из альтру... Как обычно "фейсы" за *опу схватили, а тот на этой почве поплыл, попутно корешей с администрации на дно потащил за "шоколадку" по делу!?
16:03:22 11-01-2024
73 маршрут вряд ли выгоден. его днем с огнем не найдешь на дорогах города.
16:14:47 11-01-2024
Так маршруты тем и выгодны - на бумаге они есть и много, а по факту занюханный микроавтобус. А дотации по полной получают. Антон Шеломенцев вроде как спец по мелиорации (смайлик)? Зачем ему транспорт нужен был - вот вопрос.
16:27:28 11-01-2024
Ну что же ты Олег.... Спалил всю поляну.
16:27:45 11-01-2024
не этот ли громче всех визжал, что перевозчики голодают и нужно стоимость проезда срочно поднимать? вот все и прояснилось. остальных, надеюсь, тоже проверят?
16:29:00 11-01-2024
Элен без ребят (16:27:45 11-01-2024) не этот ли громче всех визжал, что перевозчики голодают и ну... а ведь он когда то специально стоимость проезда снижал...
18:50:18 11-01-2024
75 водилы просто оборзели совсем, так по хамски ведут себя, может сейчас что то изменится