НОВОСТИПроисшествия

Стало известно, какой перевозчик мог дать взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

По данным СК, предприниматель заручился покровительством чиновника

11 января 2024, 15:19, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Взятку в особо крупном размере заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев мог получить от предпринимателя Олега Бесчастного. Сейчас перевозчик, который обслуживает маршруты общественного транспорта № 73, 75, 80, по словам источника amic.ru, якобы находится под подпиской о невыезде.

Как уточняет собеседник агентства, за 2 млн рублей чиновник оказывал покровительство бизнесмену и способствовал беспрепятственной работе на маршрутах, которые считаются среди перевозчиков выгодными. Хотя, как указывают инсайдеры, автобусы якобы даже не соответствовали требованиям – они были слишком малой вместимости.

"Предварительно выявлены случаи, когда по маршруту ездил транспорт, не позволяющий вместить должный пассажиропоток", – уточнил источник.

Amic.ru попытался связаться с предпринимателем, но нам это не удалось.

Как ранее сообщал amic.ru, Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ 11 января. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого"). В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении Шеломенцева под стражу. В отношении руководителя, который дал чиновнику взятку, также возбуждено уголовное дело о даче взятки - сейчас оно расследуется.

Барнаул Транспорт общественный транспорт

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

15:23:31 11-01-2024

О как, взялись значит за транспортное хозяйство. Ждем наконец-то наведения порядка в этой сфере

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:37 11-01-2024

тюю... всего 2 ляма

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:56 11-01-2024

Ну, теперь пора пошерстить руководство трамвайно-троллейбусного управления, остальные сами, на собственном подливе, подкатятся...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:40 11-01-2024

Теперь понятно почему дорожает проезд в транспорте

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:07 11-01-2024

Перенаправление потоков мзды началось ...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:03 11-01-2024

Связной? На чём его прихватили? Ну не просто же он из альтруизма пошёл в здание на Ленинском и сдал свою крышу?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:48 11-01-2024

Гость (15:57:03 11-01-2024) Связной? На чём его прихватили? Ну не просто же он из альтру... Как обычно "фейсы" за *опу схватили, а тот на этой почве поплыл, попутно корешей с администрации на дно потащил за "шоколадку" по делу!?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:22 11-01-2024

73 маршрут вряд ли выгоден. его днем с огнем не найдешь на дорогах города.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:47 11-01-2024

Так маршруты тем и выгодны - на бумаге они есть и много, а по факту занюханный микроавтобус. А дотации по полной получают. Антон Шеломенцев вроде как спец по мелиорации (смайлик)? Зачем ему транспорт нужен был - вот вопрос.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:28 11-01-2024

Ну что же ты Олег.... Спалил всю поляну.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:27:45 11-01-2024

не этот ли громче всех визжал, что перевозчики голодают и нужно стоимость проезда срочно поднимать? вот все и прояснилось. остальных, надеюсь, тоже проверят?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:00 11-01-2024

Элен без ребят (16:27:45 11-01-2024) не этот ли громче всех визжал, что перевозчики голодают и ну... а ведь он когда то специально стоимость проезда снижал...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:18 11-01-2024

75 водилы просто оборзели совсем, так по хамски ведут себя, может сейчас что то изменится

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров