Стало известно, какой перевозчик мог дать взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

По данным СК, предприниматель заручился покровительством чиновника

11 января 2024, 15:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Взятку в особо крупном размере заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев мог получить от предпринимателя Олега Бесчастного. Сейчас перевозчик, который обслуживает маршруты общественного транспорта № 73, 75, 80, по словам источника amic.ru, якобы находится под подпиской о невыезде.

Как уточняет собеседник агентства, за 2 млн рублей чиновник оказывал покровительство бизнесмену и способствовал беспрепятственной работе на маршрутах, которые считаются среди перевозчиков выгодными. Хотя, как указывают инсайдеры, автобусы якобы даже не соответствовали требованиям – они были слишком малой вместимости.

"Предварительно выявлены случаи, когда по маршруту ездил транспорт, не позволяющий вместить должный пассажиропоток", – уточнил источник.

Amic.ru попытался связаться с предпринимателем, но нам это не удалось.

Как ранее сообщал amic.ru, Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ 11 января. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого"). В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении Шеломенцева под стражу. В отношении руководителя, который дал чиновнику взятку, также возбуждено уголовное дело о даче взятки - сейчас оно расследуется.