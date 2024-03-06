Стало известно, когда барнаульское "Динамо" возобновит сезон

Первый домашний матч барнаульцев запланирован на 27 апреля

06 марта 2024, 17:28, ИА Амител

Футбольный мяч на поле / Фото: pxhere.com

Футболисты барнаульского "Динамо" начнут новый сезон в середине апреля. Как сообщает официальный сайт второй лиги "Б", процедуру жеребьевки первенства России провели во вторник, 5 марта.

В первом туре 13 апреля динамовцы на выезде встретятся с новотроицкой "Ностой". По предварительным данным, в турнире четвертой группы второй лиги "Б" выступят девять команд. Окончательный состав участников и календарь первенства станут известны после утверждения президиумом Футбольной национальной лиги.

Первый домашний матч барнаульцев запланирован на 27 апреля против нижегородского "Пари НН-2".