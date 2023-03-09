Стало известно, когда мэр Барнаула отчитается о работе за 2022 год

Вячеслав Франк расскажет депутатам о ключевых социально-экономических показателях, достигнутых в прошлом году

09 марта 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк выступит с отчётом о работе мэрии за 2022 год на ближайшем заседании городской думы. Оно пройдёт в следующую пятницу, 17 марта. Информация размещена на сайте БГД.

Отчёт главы города стоит в повестке одним из первых вопросов. Сам доклад займёт около 40 минут, ещё полтора часа предусмотрено на обсуждение. Скорее всего, градоначальник расскажет, как власти реализовывали нацпроекты, краевые и городские программы, о социальной и демографической ситуации, средней зарплате и развитии бизнеса, ремонте дорог, расселении из аварийного жилья и благоустройстве. Для Вячеслава Франка это будет уже четвёртый отчёт о проделанной работе в качестве мэра. Впервые он выступил перед депутатами в марте 2020 года.

Напомним, в 2022 году депутаты БГД, заслушав отчёт Вячеслава Франка, поддержали его абсолютным большинством голосов. Против тогда не проголосовала ни одна из фракций, входящих в гордуму. Отчёт Франка поддержала "Единая Россия" и ЛДПР. "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ воздержались от голосования.

Для нынешнего созыва БГД это будет первый отчёт градоначальника. Новый состав представительного органа барнаульцы выбрали в сентябре 2022 года. Сейчас из 40 депутатских мест 31 принадлежит "Единой России", три представителя есть у КПРФ, по два – у эсеров, либерал-демократов и "Новых людей".