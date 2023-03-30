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Стало известно, когда на Алтае начнёт действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы

В регионе также продолжает действовать ряд ограничений для рыбаков-любителей

30 марта 2023, 21:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Алтайском крае начнёт действовать с 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Так, с 20 апреля по 20 мая нельзя будет ловить рыбу в Оби и её притоках и пойменных водных объектах. С 25 апреля по 25 мая – в озёрах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями. Также с 25 апреля начнётся запрет на ловлю рыбы в Новосибирском водохранилище – он продлится до 10 июня.

Также продолжаются сроки запрета ловли на отдельных объектах:

  • по 15 июля – на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км;
  • по 10 июня – на зимовальных ямах, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Комментарии 3

  • Как всегда ни слова про любительскую ловлю
    30 марта, Гость   Ответить
  • "Идиот...тьфу"- это покойный Папанов про Минприроды АК)))) Гербициды и пестициды тоннами на поля...Про круговорот воды в природе что-то надо объяснять?
    31 марта, Гость   Ответить
  • ээээээ. помню из прошлого. блеснить не разрешали в протоках. икра сбивается с кустиков. Так или нет ?
    31 марта, Гость   Ответить
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