Стало известно, когда на Алтае начнёт действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы

В регионе также продолжает действовать ряд ограничений для рыбаков-любителей

30 марта 2023, 21:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Алтайском крае начнёт действовать с 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Так, с 20 апреля по 20 мая нельзя будет ловить рыбу в Оби и её притоках и пойменных водных объектах. С 25 апреля по 25 мая – в озёрах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями. Также с 25 апреля начнётся запрет на ловлю рыбы в Новосибирском водохранилище – он продлится до 10 июня.

Также продолжаются сроки запрета ловли на отдельных объектах: