Стало известно, когда потеплеет в Алтайском крае

В ближайшие дни температура воздуха пойдет вверх

07 сентября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае уже в ближайшие дни ожидается заметное потепление. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

С 8 сентября температура воздуха начнет приближаться к +20 градусам, а 9 сентября в регионе потеплеет до +22 градусов.

Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, также будет теплой. На протяжении всех семи дней температура, предположительно, не будет опускаться ниже отметки +18 градусов.