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Стало известно, когда потеплеет в Алтайском крае

В ближайшие дни температура воздуха пойдет вверх

07 сентября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае уже в ближайшие дни ожидается заметное потепление. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

С 8 сентября температура воздуха начнет приближаться к +20 градусам, а 9 сентября в регионе потеплеет до +22 градусов.

Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, также будет теплой. На протяжении всех семи дней температура, предположительно, не будет опускаться ниже отметки +18 градусов.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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гость

16:43:12 07-09-2023

Только что сообщение о заморозках до -2. И здесь же о жаре+20 Кокому прогнозу верить?

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Гость

17:13:29 07-09-2023

гость (16:43:12 07-09-2023) Только что сообщение о заморозках до -2. И здесь же о жаре+2... Именно. Я там комментирую)

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Гость

14:05:58 08-09-2023

гость (16:43:12 07-09-2023) Только что сообщение о заморозках до -2. И здесь же о жаре+2... Ночью заморозки,днём тепло.Что не обычного в этом?

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