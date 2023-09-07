Стало известно, когда потеплеет в Алтайском крае
В ближайшие дни температура воздуха пойдет вверх
07 сентября 2023, 15:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае уже в ближайшие дни ожидается заметное потепление. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
С 8 сентября температура воздуха начнет приближаться к +20 градусам, а 9 сентября в регионе потеплеет до +22 градусов.
Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, также будет теплой. На протяжении всех семи дней температура, предположительно, не будет опускаться ниже отметки +18 градусов.
16:43:12 07-09-2023
Только что сообщение о заморозках до -2. И здесь же о жаре+20 Кокому прогнозу верить?
17:13:29 07-09-2023
гость (16:43:12 07-09-2023) Только что сообщение о заморозках до -2. И здесь же о жаре+2... Именно. Я там комментирую)
14:05:58 08-09-2023
гость (16:43:12 07-09-2023) Только что сообщение о заморозках до -2. И здесь же о жаре+2... Ночью заморозки,днём тепло.Что не обычного в этом?