В Кремле расскажут, когда Путин проголосует на выборах президента
По словам Пескова, действующий глава государства посетит участок в любой из трех дней
14 марта 2024, 16:48, ИА Амител
Действующий президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах главы государства в любой из трех предусмотренных дней. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин может проголосовать в один из трех предусмотренных дней. Подробности этого мы своевременно сообщим", – сказал он.Ранее Путин обратился к жителям России перед началом выборов президента России. Он напомнил, что голосование является крайне важным событием в жизни страны.
Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Всего зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.
17:17:45 14-03-2024
А почему не как все бюджетники - удаленно? Всех же заставили через Госуслуги голосовать.
17:21:12 14-03-2024
17 числа в 19-50 он появится на участке. чтоб за него никто не голоснул))
17:26:24 14-03-2024
Гость (17:21:12 14-03-2024) 17 числа в 19-50 он появится на участке. чтоб за него никто ... Не "за" него, а "вместо" него)
17:50:00 14-03-2024
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