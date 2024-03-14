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В Кремле расскажут, когда Путин проголосует на выборах президента

По словам Пескова, действующий глава государства посетит участок в любой из трех дней

14 марта 2024, 16:48, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: unsplash.com
Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Действующий президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах главы государства в любой из трех предусмотренных дней. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин может проголосовать в один из трех предусмотренных дней. Подробности этого мы своевременно сообщим", – сказал он.Ранее Путин обратился к жителям России перед началом выборов президента России. Он напомнил, что голосование является крайне важным событием в жизни страны.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Всего зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Владимир Путин Политика выборы
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Комментарии 4

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Гость

17:17:45 14-03-2024

А почему не как все бюджетники - удаленно? Всех же заставили через Госуслуги голосовать.

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Гость

17:21:12 14-03-2024

17 числа в 19-50 он появится на участке. чтоб за него никто не голоснул))

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Гость

17:26:24 14-03-2024

Гость (17:21:12 14-03-2024) 17 числа в 19-50 он появится на участке. чтоб за него никто ... Не "за" него, а "вместо" него)

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Гость

17:50:00 14-03-2024

Скажите людям правду, в какой день проголосует? Не томите уже !

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