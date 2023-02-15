Стало известно, когда в Барнауле начнут строить школу в районе улицы Ускова
Власти города уже выполнили проектные работы, а также получили положительное заключение государственной экспертизы
15 февраля 2023, 11:35, ИА Амител
Власти Барнаула рассказали, когда появится новая школа в квартале 2009а ("Балтийская крепость") на ул. Сергея Ускова, 36. Соответствующий вопрос в комментариях под одной из публикаций в группе ЦУРа во "ВКонтакте" задала местная жительница.
В мэрии ответили, что по строительству школы уже выполнили проектные работы, а также получили положительное заключение государственной экспертизы.
Однако пока не решён вопрос источников финансирования строительства.
"Сроки реализации проекта будут определены после доведения необходимых лимитов финансирования из бюджетов всех уровней", – пояснили в горадминистрации.
В региональном Минобрнауки уточнили, что рассмотреть строительство средней школы планируют на 2024-2026 годы в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
Комментарии 7