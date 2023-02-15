Стало известно, когда в Барнауле начнут строить школу в районе улицы Ускова

Власти города уже выполнили проектные работы, а также получили положительное заключение государственной экспертизы

15 февраля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Барнаула рассказали, когда появится новая школа в квартале 2009а ("Балтийская крепость") на ул. Сергея Ускова, 36. Соответствующий вопрос в комментариях под одной из публикаций в группе ЦУРа во "ВКонтакте" задала местная жительница.

В мэрии ответили, что по строительству школы уже выполнили проектные работы, а также получили положительное заключение государственной экспертизы.

Однако пока не решён вопрос источников финансирования строительства.

"Сроки реализации проекта будут определены после доведения необходимых лимитов финансирования из бюджетов всех уровней", – пояснили в горадминистрации.

В региональном Минобрнауки уточнили, что рассмотреть строительство средней школы планируют на 2024-2026 годы в рамках краевой адресной инвестиционной программы.