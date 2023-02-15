НОВОСТИНаука и образование

Стало известно, когда в Барнауле начнут строить школу в районе улицы Ускова

Власти города уже выполнили проектные работы, а также получили положительное заключение государственной экспертизы

15 февраля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Власти Барнаула рассказали, когда появится новая школа в квартале 2009а ("Балтийская крепость") на ул. Сергея Ускова, 36. Соответствующий вопрос в комментариях под одной из публикаций в группе ЦУРа во "ВКонтакте" задала местная жительница.

В мэрии ответили, что по строительству школы уже выполнили проектные работы, а также получили положительное заключение государственной экспертизы.

Однако пока не решён вопрос источников финансирования строительства.

"Сроки реализации проекта будут определены после доведения необходимых лимитов финансирования из бюджетов всех уровней", – пояснили в горадминистрации.

В региональном Минобрнауки уточнили, что рассмотреть строительство средней школы планируют на 2024-2026 годы в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Комментарии 7

  • Вобщем ещё только собираются.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё только собираются, но уже болтовня (кудиновщина).
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Сплошная болтовня. Школа уже лет 5 назад должна стоять.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • построить не главное- где столько учителей заманят туда
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Сплошная болтовня. Школа уже лет 5 назад должна стоять.-------В чистом поле она 5 лет назад должна была стоять? И какой дурак в школу идет работать? Чтобы от долбанутых яжмамок которым все должны не было покоя?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну что вы несете? В этом году уже мест в школе на Ускова детям не хватило, а это только начало. Тут 3 школы должно быть построено, сейчас ни одной, а дома достроились и жилые. Основная масса детей 4-5 лет. В 2024 и 2025 будет весело.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Должно вам все. Да не обязано.
    16 февраля, Гость   Ответить
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