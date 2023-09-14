Стало известно, когда и где в Барнауле пройдет "Кросс нации"

Участие во Всероссийском дне бега примут больше 340 тысяч человек из разных регионов страны

14 сентября 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минспорт РФ озвучил дату проведения Всероссийского дня бега, в рамках которого проходит "Кросс нации". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Участие в соревнованиях примут больше 340 тысяч человек из 84 регионов страны. В Барнауле пройдут общие старты, как и в ряде других городов, среди которых Новосибирск, Красноярск, Москва и другие.



Забеги в Барнауле пройдут на лыжной базе "Динамо" 16 сентября с 11 часов утра.

Отмечается, что забеги планируют провести в пяти возрастных дисциплинах на дистанциях от 1 до 12 километров.

Победители получат кубки, а те, кто займет второе и третье место, – памятные дипломы и медали.