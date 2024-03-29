Стало известно, когда в Барнауле заработают дачные маршруты

Они будут возить горожан с апреля по октябрь

29 марта 2024, 11:00, ИА Амител

Дачные автобусы / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 13 апреля планируют запустить в работу дачные маршруты, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Всего будет доступно 23 автобуса, они будут обслуживать 14-й направлений: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и 151.

"Запустить маршруты планируется 13 апреля, в зависимости от погодных условий. Воспользоваться сезонными маршрутами можно будет до 20 октября включительно", — говорится в сообщении.

С 23 марта в Алтайском крае начали курсировать дачные поезда.