Стало известно, когда в Бийске заработают фонтаны

Город ищет подрядчика, который будет их обслуживать

11 апреля 2024, 14:20, ИА Амител

Капли воды на фонтане / Фото: pxhere.com

Фонтаны в Бийске планируют включить к 1 мая. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Сейчас городские власти ищут подрядчика, который будет обслуживать фонтаны на бульваре Вали Максимовой, на Петровском бульваре и в парке "Прибрежный" на Зеленом Клине.

Компания должна будет провести их расконсервацию, очистить от грязи и солевых отложений чаши, проверить системы электроснабжения, автоматы, реле запуска, систему водоотведения, насосы и прочее, провести монтаж всех необходимых установок и форсунок, запустить систему электроснабжения и прочее.

В последние годы обслуживанием занималась фирма из Барнаула.