Стало известно, кто победил в конкурсе "фигурного" проекта "Поэзия Алтая"

В голосовании участвовало более 500 человек

30 июня 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: Клуб фигурного катания "Сибирский лед"

27 июня 2023 года закончилось голосование проекта "Поэзия Алтая". В нем участвовали жители Алтайского края, они отдавали свои голоса в группе клуба фигурного катания "Сибирский лед" во "ВКонтакте".

Этот проект в клубе фигурного катания создали для поддержки краевых поэтов, чтецов и фигуристов. В рамках конкурса пять команд сняли пять видеоклипов на стихи алтайских авторов. Их читали известные жители Барнаула и лидеры мнений. В съемках участвовали алтайские фигуристы и воспитанники клуба "Сибирский лед".

За сутки в голосовании поучаствовало более 500 человек. Победителями стали:

в номинации "Лучшее стихотворение" победу одержала Ольга Токмакова (Акварельная) с произведением "Летучая кошка";

лучшим чтецом признан директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, который прочитал стихотворение "Летучая кошка";

лучшими в катании на льду стали сразу две команды: первая (Игорь Строзенко, Анастасия Рудак, Валерия Ярошевич, Анастасия Баева) прочитала стихотворение "Мне снилось, ты целуешься с другой", а вторая (Дарина Федорова, Анна Циликина, Полина Романова, Мария Брыкина, Дарья Шумилова, Елизавета Кожевникова и Мария Баева) – стихотворение "Летучая кошка";

в номинации на лучшее стихотворение о фигурном катании первое место заняла Лариса Бессонова.

Вот ее произведение под названием "Под острым лезвием конька":

Под острым лезвием конька

Скрипя, крошится лед.

Заклон, кораблик и дуга

Вперед, вперед, вперед!

Спортсменка вот уж в сотый раз

Заходит на прыжок

А тренер стоя у борта,

Ей говорит: "Вперед!"

Вот покорился элемент

И снова лед зовет.

Либела, сальхов и спираль

Вперед, вперед, вперед!

Отметим, что проект реализовали при поддержке гранта губернатора Алтайского края. Автор проекта – Алтайская краевая общественная организация "Лига фигуристов Алтая" (Клуб фигурного катания "Сибирский лед").

Приобщиться к этому великолепному виду спорта можно записавшись на занятия в клуб фигурного катания "Сибирский лед" по телефону 69-53-03.