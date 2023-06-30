Стало известно, кто победил в конкурсе "фигурного" проекта "Поэзия Алтая"
В голосовании участвовало более 500 человек
30 июня 2023, 15:40, ИА Амител
27 июня 2023 года закончилось голосование проекта "Поэзия Алтая". В нем участвовали жители Алтайского края, они отдавали свои голоса в группе клуба фигурного катания "Сибирский лед" во "ВКонтакте".
Этот проект в клубе фигурного катания создали для поддержки краевых поэтов, чтецов и фигуристов. В рамках конкурса пять команд сняли пять видеоклипов на стихи алтайских авторов. Их читали известные жители Барнаула и лидеры мнений. В съемках участвовали алтайские фигуристы и воспитанники клуба "Сибирский лед".
За сутки в голосовании поучаствовало более 500 человек. Победителями стали:
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в номинации "Лучшее стихотворение" победу одержала Ольга Токмакова (Акварельная) с произведением "Летучая кошка";
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лучшим чтецом признан директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, который прочитал стихотворение "Летучая кошка";
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лучшими в катании на льду стали сразу две команды: первая (Игорь Строзенко, Анастасия Рудак, Валерия Ярошевич, Анастасия Баева) прочитала стихотворение "Мне снилось, ты целуешься с другой", а вторая (Дарина Федорова, Анна Циликина, Полина Романова, Мария Брыкина, Дарья Шумилова, Елизавета Кожевникова и Мария Баева) – стихотворение "Летучая кошка";
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в номинации на лучшее стихотворение о фигурном катании первое место заняла Лариса Бессонова.
Вот ее произведение под названием "Под острым лезвием конька":
Под острым лезвием конька
Скрипя, крошится лед.
Заклон, кораблик и дуга
Вперед, вперед, вперед!
Спортсменка вот уж в сотый раз
Заходит на прыжок
А тренер стоя у борта,
Ей говорит: "Вперед!"
Вот покорился элемент
И снова лед зовет.
Либела, сальхов и спираль
Вперед, вперед, вперед!
Отметим, что проект реализовали при поддержке гранта губернатора Алтайского края. Автор проекта – Алтайская краевая общественная организация "Лига фигуристов Алтая" (Клуб фигурного катания "Сибирский лед").
Приобщиться к этому великолепному виду спорта можно записавшись на занятия в клуб фигурного катания "Сибирский лед" по телефону 69-53-03.
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