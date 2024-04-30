Стало известно, на каком этапе находится создание единой дирекции парков в Барнауле
Глава Барнаула Вячеслав Франк ещё в конце 2022 года поручил чиновникам мэрии проработать варианты создания единого органа управления парками
30 апреля 2024, 09:00, Антон Дегтярев
Концепция единого учреждения, которое будет обслуживать главные городские парки, еще прорабатывается. Сейчас чиновники изучают опыт других регионов, которые уже создали такую организацию. Об этом amic.ru сообщили в мэрии города.
На данный момент в городе большинство парков обслуживает и содержит МБУ "Благоустройство и озеленение", пояснили в администрации.
Еще в конце 2022 года мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил чиновникам проработать варианты создания единой дирекции управления парками.
"Городские парки, общественные пространства активно благоустраиваются и меняются в лучшую сторону. Необходимо, чтобы все эти изменения, а также поступательное движение и дальнейшее развитие находилось под одним началом и контролем. Вопрос объединения парков, формирования единого подхода к содержанию парковых территорий требует решения", – говорил тогда Франк.
В декабре 2022 года его поддержали чиновники и депутаты, которые говорили о том, что такие единые учреждения работают в Казани и в Москве, и этот опыт успешен. Однако с конца 2022 года тема "заглохла", и власти о дирекции больше не вспоминали.
Напомним, что в 2024 году в Барнауле работы будут идти в трех парках. Запланирован пятый, финальный этап обновления "Изумрудного", третий (из четырех) этап благоустройства "Юбилейного" и первый этап реконструкции парка имени Ленина. Работы стартуют в мае.
09:04:50 30-04-2024
Кому интересна эта чинушачья структура ?
14:09:52 30-04-2024
Гость (09:04:50 30-04-2024) Кому интересна эта чинушачья структура ?... Им.
09:12:25 30-04-2024
И реестр...
09:12:48 30-04-2024
МБУ "Благоустройство и озеленение" и должен быть единым садовником и дворником города, дать ему денег, определить обязанности и ответственность. Зачем плодить не чистых на руку бездельников, их уже много.
12:45:06 30-04-2024
Очередная структура для распила
13:10:13 30-04-2024
Надо в дирекцию сразу обозначить штат прокурорского работника. Озеленение всегда славилось своим воровством.