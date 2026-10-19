Стало известно, на какой максимальный срок можно оформить больничный в России

Лечащий врач единолично формирует листки нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней

19 октября 2026, 13:06, ИА Амител

Врач оформляет больничный лист / Больница / Врачи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России листок нетрудоспособности при необходимости могут продлить на срок до десяти месяцев, а при лечении туберкулеза — до 12 месяцев. Такие правила предусмотрены приказом Минздрава России, с которым ознакомилось РИА Новости.

Если прогноз по состоянию пациента и его возвращению к работе остается благоприятным, больничный по решению врачебной комиссии может действовать вплоть до восстановления трудоспособности. При этом комиссия должна пересматривать необходимость его продления не реже одного раза в 15 календарных дней.

Для большинства заболеваний, травм, отравлений и других состояний максимальный непрерывный период временной нетрудоспособности ограничен десятью месяцами с момента открытия больничного. Для пациентов с туберкулезом этот срок увеличен до 12 месяцев.

Сам лечащий врач вправе единолично оформить листок нетрудоспособности максимум на 15 календарных дней включительно. Если пациенту требуется более длительное лечение, дальнейшее продление возможно только по решению врачебной комиссии.