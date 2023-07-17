Стало известно, почему не идут часть программ по телевизору на Алтае
Проходят профилактические работы
17 июля 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 17 июля проходят профилактические работы на радио и телевидении, сообщают "Вести Алтай".
"17 июля с 08:00 во многих населенных пунктах, включая города Барнаул, Бийск и Рубцовск, пройдут плановые профилактические работы на передающем оборудовании. Это означает, что эфирное телевизионное и радиовещание на протяжении нескольких часов утром и днем может полностью отсутствовать", – пишет издание.
На сайте РТРС отмечается, что кратковременные работы продлятся по 23 июля. С полным графиком перерывов можно ознакомиться здесь.
11:10:41 17-07-2023
вот предупредили и всё в норме! как не предупредят, так без нормы))))))))))))))))))))))
17:02:42 17-07-2023
совсем обнаглели!!!!только новостями из телевизора и живем, это как глоток воздуха, ну не интернет же смотреть? лишаете нас правдивой информации, мы опечалены и раздосадованы...