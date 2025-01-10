Стало известно примерное время восстановления водоснабжения в Барнауле
По предварительным данным, в 09:00 барнаульский водоканал приступит к заполнению системы водоснабжения
10 января 2025, 07:45, ИА Амител
Работы по переврезке нового водовода завершаются в Барнауле. По предварительным данным, к заполнению системы водоснабжения городской водоканал приступит в 09:00. Об этом сообщили в мэрии.
Ориентировочное время заполнения системы – пять-шесть часов.
Подвоз воды в медицинские учреждения проработан и организован барнаульским водоканалом.
"Также занятия для учеников первой смены отменены в следующих школах: № 40, 45, 103, 69, 42, 130, 86, 55, 70, 80, 37, 64, 60, 68, 110, 56, 3. Не будет работать краевое учреждение Профессиональный лицей № 12 (Ленина, 89), частная школа "Фриона" (Воронежская, 2) и Барнаульская классическая школа (Червонная, 8г)", – рассказали в мэрии.
Также стало известно, что 10 января не будут работать следующие детские сады: № 22, 109, 16, 101, 53, 107, 23, 50, 193, 116, 12, 241, 133, 168, 213, 164, 58, 141, 93, 94, 131, 272, 134, 258, 128, 162, 146, 37/1, 215, 166, 28, 263, 279, 92, 48, 261, 140, 183 (РЖД).
07:50:56 10-01-2025
Бла бла бла, вчера тоже обещали в 10 вечера дать воду...
07:51:23 10-01-2025
Всего хорошего вам и отличного настроения забыли добавить !!!
09:28:13 10-01-2025
Гость (07:51:23 10-01-2025) Всего хорошего вам и отличного настроения забыли добавить !!... Вы там держитесь!
07:54:09 10-01-2025
Сначала 9 января в 22:00, потом утром 10, а сейчас вот уже днём. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет.
08:02:13 10-01-2025
А чего вы ожидали? Во всех отраслях нашей жизни реализован отрицательный отбор. Изгоняются и выживаются профессионалы, а на их место берут "своих" или просто удобных людей, чтобы не мешали воровать. Так что впереди нас всех ждет еще очень много интересного...
09:04:21 10-01-2025
Гость (08:02:13 10-01-2025) А чего вы ожидали? Во всех отраслях нашей жизни реализован о... Это точно сказано. Там такая шайка -лейка образовалась!!!
08:02:46 10-01-2025
Время написали, а дату забыли. Сколько дней по итогу снег пить?
08:33:43 10-01-2025
Карл (08:02:46 10-01-2025) Время написали, а дату забыли. Сколько дней по итогу снег пи... Главное желтый снег не собирайте
09:06:11 10-01-2025
Гость (08:33:43 10-01-2025) Главное желтый снег не собирайте... Да он и желтый чище воды из крана!
08:03:12 10-01-2025
Это современная классика. Как с пенсионным возрастом. Министр транспорта тоже обещал развязку в срок сдать. Нет ни того министра, ни развязки.
08:40:28 10-01-2025
Гость (08:03:12 10-01-2025) Это современная классика. Как с пенсионным возрастом. Минист... Мэра и губернатора - в студию! Где их решения?
08:05:35 10-01-2025
в 8 утра девочки на телефоне водоканала: "работы еще не завершены. сроки завершения работ неизвестны".
08:19:17 10-01-2025
Гость (08:05:35 10-01-2025) в 8 утра девочки на телефоне водоканала: "работы еще не заве... Может потому что не Водоканал работы выполняет?
08:22:40 10-01-2025
Гость (08:19:17 10-01-2025) Может потому что не Водоканал работы выполняет?... А какая разница кто их выполняет? Водоканал должен контролировать своих подрядчиков и отвечать на вопросы.
08:12:46 10-01-2025
А раньше нельзя было сообщить, ?
08:13:26 10-01-2025
Нет руководителя у нас как Путин а тогда бы сделали все часов за10
09:02:49 10-01-2025
Сергей (08:13:26 10-01-2025) Нет руководителя у нас как Путин а тогда бы сделали все час... за 3
09:10:27 10-01-2025
Сергей (08:13:26 10-01-2025) Нет руководителя у нас как Путин а тогда бы сделали все час... Как так Путина нет, а где же он?
09:41:33 10-01-2025
Сергей (08:13:26 10-01-2025) Нет руководителя у нас как Путин а тогда бы сделали все час... Смешно
08:15:35 10-01-2025
Консервы, хлеб, минералка. Обед готов.
10:58:59 10-01-2025
Гость (08:15:35 10-01-2025) Консервы, хлеб, минералка. Обед готов.... В больнице послеоперационным подвезите.
08:23:19 10-01-2025
Похоже, у них изначально была задумка была отключить на несколько суток, только сообщать не стали. Ждите воду к Крещенью!
08:32:20 10-01-2025
Гость (08:23:19 10-01-2025)Ждите воду к Крещенью! Так вот зачем городок городят) чтобы помыться было где и попить
08:45:24 10-01-2025
Надо дружно всучить иски за моральные и физические страдания. На хорошие суммы. Может это на будущее вразумит. Нельзя так с людьми.
09:04:46 10-01-2025
Гость (08:45:24 10-01-2025) Надо дружно всучить иски за моральные и физические страдания... а потом внезапно... извините нам надо повысить тариф
09:08:27 10-01-2025
Гость (08:45:24 10-01-2025) Надо дружно всучить иски за моральные и физические страдания... Да,надо!
08:46:15 10-01-2025
Делаем ставки, господа. Начнут заполнять (если), что-нибудь рванет, и цирк продолжится. А вообще у меня вопрос - у них что, техническая документация отсутствует, если "время завершения сварочных работ сдвигается на несколько часов из-за возникшей необходимости дополнительных работ, связанных с технической конфигурацией некоторых деталей". Они туда наобум Лазаря лезут, если у них нет сведений о конфигурации того, что они должны заменить?..
09:42:56 10-01-2025
Гость (08:46:15 10-01-2025) Делаем ставки, господа. Начнут заполнять (если), что-нибудь ... Похоже, задвижка, которую хотят поставить, изначально сделана неправильно, не подходит по размерам и форме(раз завели разговоп про "конфигурацию") и теперь её не могут никак присобачить. Дело не в тех, кто монтирует и сейчас пытается что-то приварить.
10:17:42 10-01-2025
Гость (09:42:56 10-01-2025) Похоже, задвижка, которую хотят поставить, изначально сделан... Ну так о том и речь - если у них в наличии не та деталь, как и что они вообще заказывали? На основании каких документов? А если знали, что нужно, а пришла не по размерам - нафига отключать воду до того, как привезут ту, что подойдет?
13:03:07 10-01-2025
Гость (09:42:56 10-01-2025) Похоже, задвижка, которую хотят поставить, изначально сделан... Ну так все китайское.Мы ж не умеем делать.у нас вон лифты в доме меняли обещали к н.году пустить.только не сказали к какому? Может к 2026??? Ул.Весенняя.
13:18:23 10-01-2025
Гость (09:42:56 10-01-2025) Похоже, задвижка, которую хотят поставить, изначально сделан... Опять Советы не так сделали, не на 100 лет хватило? А может это даже сам "Ленин бомбу подложил"!
15:13:08 10-01-2025
Гость (13:18:23 10-01-2025) Опять Советы не так сделали, не на 100 лет хватило? А может ... Те кто там сейчас рулит как раз по ленински воспитывались.
08:47:48 10-01-2025
Как мне все нравится! Пришла на работу, на горшок, в душ, к зеркалу! Люблю свою работу! Была еще мысль вчера ночевать остаться! А вообще на всех давят и везде и никто не насмелится сказать сколько реально нужно времени. Профессионалы потому и уходят, что не могут как попало делать.
08:49:19 10-01-2025
помнится где-то в 90х развалился канализационный коллектор. тоже у полгорода отключили воду. и продолжалось это дня 3. вот когда была жесть!
08:53:36 10-01-2025
Гость (08:49:19 10-01-2025) помнится где-то в 90х развалился канализационный коллектор. ... Это в 2000-х точно было, год 2009-2010 ну или что-то около того
09:15:42 10-01-2025
Гость (08:49:19 10-01-2025) помнится где-то в 90х развалился канализационный коллектор. ... там 3 дня жесть, а теперь уже второй день пошел, это норм?
09:50:06 10-01-2025
Гость (09:15:42 10-01-2025) там 3 дня жесть, а теперь уже второй день пошел, это норм?... вообще-то, третий день люди без воды.
09:53:40 10-01-2025
Гость (09:50:06 10-01-2025) вообще-то, третий день люди без воды.... Странная у вас математика... Еще даже 36 часов без воды не сидим, а у вас больше 48 получилось.
12:56:42 10-01-2025
Гость (09:53:40 10-01-2025) Странная у вас математика... Еще даже 36 часов без воды не с... у фэбэкашников своя математика, не придирайся и верь
08:55:04 10-01-2025
Ну пошли уже вторые сутки как воды нет. А там глядишь и еще какие то неполадки вылезут. Так что жесть может повторится.
09:01:48 10-01-2025
штрафы надеюсь заложены в договоре.
09:05:47 10-01-2025
Мы и во вторую смену не пойдём в школу, какого фига? Как умыться и привести себя в порядок? Если в 9 запустят, то нужно часов 6 пока заполнится сисиема. У нас воды не стало только ночью девятого, значит и дадут поздно. Капец конечно.
09:14:04 10-01-2025
Как в фильме "О чем ещё говорят мужчины" — Ну ты вот сказал той бабе: "Мы чиним, скоро починим", это ты про что сказал?
— Я не знаю. Она спрашивает: "Вы чините?", ну я и сказал.
— А зачем ты сказал, что скоро починим? А если не скоро? А если вообще не починим?
09:17:34 10-01-2025
Отцам города объявить служебное несоответствие!
Неужели нельзя было вывести бригаду в выходные, оплатить их работу в тройном размере, чем на два дня оставить без работы полгорода?
09:27:20 10-01-2025
Гость (08:22:40 10-01-2025) А какая разница кто их выполняет? Водоканал должен контролир... Подрядчик города выполняет работы.
09:28:09 10-01-2025
Что разнылись-то? Ютюба нет-истерика, воды нет - истерика. По каждому поводу истерика. Питьевую купите 5 литров. Если горячая есть то набирайте и остужайте смывать чтоб, ну и если два дня не умоетесь - ничего страшного не произойдет, разве что дам без раскраски боевой кто увидит на работе.
09:42:22 10-01-2025
Гость (09:28:09 10-01-2025) Что разнылись-то? Ютюба нет-истерика, воды нет - истерика. П... Горячая, говоришь, если есть... Ну сразу видно - большой знаток и опытный специалист по мамкиным котлетам ))
09:48:14 10-01-2025
Гость (09:28:09 10-01-2025) Что разнылись-то? Ютюба нет-истерика, воды нет - истерика. П... Если для тебя норма по 2 дня не мыться то что ты в этойновости вообще делаешь?
09:59:29 10-01-2025
Гость (09:28:09 10-01-2025) Что разнылись-то? Ютюба нет-истерика, воды нет - истерика. П... У кого истерика-то? )))) Нет хлеба? Кушайте пирожные? )))))
10:27:34 10-01-2025
Гость (09:28:09 10-01-2025) Что разнылись-то? Ютюба нет-истерика, воды нет - истерика. П... так и ты не ной, че разнылся?
15:37:43 10-01-2025
Гость (09:28:09 10-01-2025) Что разнылись-то? Ютюба нет-истерика, воды нет - истерика. П... послеоперационным это скажи. Или тем, кому операции отменили. Узнаю тебя, дед-одобрямс, катающий на манжерке и оправдывающий любую дичь
09:28:46 10-01-2025
капиталисту меланжевому комбинату нужна вода. Так что молчать!
09:50:22 10-01-2025
Гость (09:28:46 10-01-2025) капиталисту меланжевому комбинату нужна вода. Так что молчат... При чем тут меланжевый комбинат если у ремонтников руки из тазобедренного сустава растут?
15:19:55 10-01-2025
Гость (09:28:46 10-01-2025) капиталисту меланжевому комбинату нужна вода. Так что молчат... А пролетариям на меланжевом комбинате вода не нужна?
09:33:09 10-01-2025
За вчерашний день многие организации и учреждения были заср...ны в прямом смысле. Администрации учреждений не соизволили сделать минимального запаса воды и не отпускали работников с работы. Аналогично было и в учебных заведениях. И все ссылались на отсутствие соответствующего распоряжения откуда то с верху. Барнаул в го...не! Впрочем ничего нового, расходимся, набираем снег и топим его превращая в воду.
09:34:22 10-01-2025
Анекдот из жизни барнаульцев:
- Сара, ты в туалет пойдешь?
- Нет!
- Тогда я смываю.
09:37:01 10-01-2025
Боженька смилостивился и насыпал свежего снега. Собирайте и топите и службам меньше убирать, а то у нас воды нет, дороги завалены, метель началась кск всегда внезапно еще энергию отключат и нам кранты. А администрации что переживать все верхние чины живут в других районах. У них все есть. Неужели мэра еще на срок оставят вот так руководить? Зато с повышением цен не опаздывают. А процент повышения выше всех по Сибири.
09:39:11 10-01-2025
Проснулся рано, метет метель.
Вода из крана не текет.
Обождал, надел пакетик на тарель.
Налил борща. Догрел, поел.
Сел на транвай, идущий на Базар,
Чтобы нырнуть в купель.
09:48:51 10-01-2025
Просто ВОДОКАНАЛУ можно как-то людей успокаивать, хотя бы каждый час где-то писать: Что, чиним, скоро починим)))))))))))))))))))). Нужна информация, хоть какая!
10:26:28 10-01-2025
Гость (09:48:51 10-01-2025) Просто ВОДОКАНАЛУ можно как-то людей успокаивать, хотя бы ка... Они сами не знают, когда починят
09:48:56 10-01-2025
Администрация обещала сделать .. Значит сделает .. и не надо каждые 3 месяца об этом спрашивать
10:19:20 10-01-2025
При Сталине уже расстреливали бы за сараем, начиная с руководителей верхнего звена.
10:57:07 10-01-2025
Гость (10:19:20 10-01-2025) При Сталине уже расстреливали бы за сараем, начиная с руково... А при Иване Грозном вообще никаких перебоев в водоснабжении не было. Даже без расстрелов. Эвона как!
11:33:54 10-01-2025
Воду вам надо питьевую - да ещё чтобы пить! А ещё и горячую подавай! Может ещё какаву с чаем?
12:00:09 10-01-2025
Ни одного данного обещания нынешняя власть не способна выполнить. Одно вранье 30 лет.
15:10:22 10-01-2025
Гость (12:00:09 10-01-2025) Ни одного данного обещания нынешняя власть не способна выпол... А до этого 70 лет только правду говорили. Ага, да.
18:12:03 10-01-2025
Гость (15:10:22 10-01-2025) А до этого 70 лет только правду говорили. Ага, да. ... И при чем здесь до этого? Про нынешний день нужно говорить. Какими бы коммунисты ни были, вся инфраструктурная сеть была построена при них. При нынешней -ноль целых ноль десятых.
12:14:15 10-01-2025
Холодная потихоньку пошла, чистая... Район ДК Сибэнергомаш...