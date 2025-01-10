Стало известно примерное время восстановления водоснабжения в Барнауле

По предварительным данным, в 09:00 барнаульский водоканал приступит к заполнению системы водоснабжения

10 января 2025, 07:45, ИА Амител

Реконструкция водовода в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Работы по переврезке нового водовода завершаются в Барнауле. По предварительным данным, к заполнению системы водоснабжения городской водоканал приступит в 09:00. Об этом сообщили в мэрии.

Ориентировочное время заполнения системы – пять-шесть часов.

Подвоз воды в медицинские учреждения проработан и организован барнаульским водоканалом.

"Также занятия для учеников первой смены отменены в следующих школах: № 40, 45, 103, 69, 42, 130, 86, 55, 70, 80, 37, 64, 60, 68, 110, 56, 3. Не будет работать краевое учреждение Профессиональный лицей № 12 (Ленина, 89), частная школа "Фриона" (Воронежская, 2) и Барнаульская классическая школа (Червонная, 8г)", – рассказали в мэрии.

Также стало известно, что 10 января не будут работать следующие детские сады: № 22, 109, 16, 101, 53, 107, 23, 50, 193, 116, 12, 241, 133, 168, 213, 164, 58, 141, 93, 94, 131, 272, 134, 258, 128, 162, 146, 37/1, 215, 166, 28, 263, 279, 92, 48, 261, 140, 183 (РЖД).