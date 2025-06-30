Стало известно секретное оружие рыбаков, помогающее ловить в жаркие дни

Приманить рыбу можно с помощью доступного средства

30 июня 2025, 17:45, ИА Амител

Рыба / Фото: unsplash.com / Wes Walker

Рыбалка в разгар летней жары превращается в сложную задачу — порой кажется, что поймать что-либо невозможно. Как сообщает Transsib.info, у опытных рыбаков есть действенное средство, которое может привлечь рыбу — обычная газета.

Секрет заключается в том, что при попадании в воду газетная бумага быстро размокает и распадается. В результате в воде поднимается облако мельчайших частиц. Подобная муть выглядит для рыб как естественный корм. Эффективна приманка и в мутной воде — она позволяет рыбе легче заметить, где находится наживка.

Для использования достаточно взять несколько страниц, скомкать их в рыхлые шарики и слегка смочить, чтобы они держали форму. Полученные комки следует закинуть в зону заброса оснастки. Спустя несколько минут вода помутнеет, создавая привлекательную зону, и рыба начнёт собираться вокруг.