Стало известно секретное оружие рыбаков, помогающее ловить в жаркие дни
Приманить рыбу можно с помощью доступного средства
30 июня 2025, 17:45, ИА Амител
Рыбалка в разгар летней жары превращается в сложную задачу — порой кажется, что поймать что-либо невозможно. Как сообщает Transsib.info, у опытных рыбаков есть действенное средство, которое может привлечь рыбу — обычная газета.
Секрет заключается в том, что при попадании в воду газетная бумага быстро размокает и распадается. В результате в воде поднимается облако мельчайших частиц. Подобная муть выглядит для рыб как естественный корм. Эффективна приманка и в мутной воде — она позволяет рыбе легче заметить, где находится наживка.
Для использования достаточно взять несколько страниц, скомкать их в рыхлые шарики и слегка смочить, чтобы они держали форму. Полученные комки следует закинуть в зону заброса оснастки. Спустя несколько минут вода помутнеет, создавая привлекательную зону, и рыба начнёт собираться вокруг.
20:18:45 30-06-2025
И загадить водоëм
15:31:06 03-07-2025
Гость (20:18:45 30-06-2025) И загадить водоëм ... Каким образом? Если газета сделана из дерева,а дерево ЭКО продукт
12:39:34 01-07-2025
а если рыбачить на-трезвянку?
18:34:25 02-07-2025
В этом мире все возможно
15:44:54 03-07-2025
рыба такая прочтет газету, ощутит глубину безнадежности своего мутного бесцельного бытия - и сама прыг на сковородку!