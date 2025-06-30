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Стало известно секретное оружие рыбаков, помогающее ловить в жаркие дни

Приманить рыбу можно с помощью доступного средства

30 июня 2025, 17:45, ИА Амител

Рыба / Фото: unsplash.com / Wes Walker
Рыба / Фото: unsplash.com / Wes Walker

Рыбалка в разгар летней жары превращается в сложную задачу — порой кажется, что поймать что-либо невозможно. Как сообщает Transsib.info, у опытных рыбаков есть действенное средство, которое может привлечь рыбу — обычная газета.

Секрет заключается в том, что при попадании в воду газетная бумага быстро размокает и распадается. В результате в воде поднимается облако мельчайших частиц. Подобная муть выглядит для рыб как естественный корм. Эффективна приманка и в мутной воде — она позволяет рыбе легче заметить, где находится наживка.

Для использования достаточно взять несколько страниц, скомкать их в рыхлые шарики и слегка смочить, чтобы они держали форму. Полученные комки следует закинуть в зону заброса оснастки. Спустя несколько минут вода помутнеет, создавая привлекательную зону, и рыба начнёт собираться вокруг.

рыбалка

Комментарии 5

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Гость

20:18:45 30-06-2025

И загадить водоëм

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Гость

15:31:06 03-07-2025

Гость (20:18:45 30-06-2025) И загадить водоëм ... Каким образом? Если газета сделана из дерева,а дерево ЭКО продукт

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Musik

12:39:34 01-07-2025

а если рыбачить на-трезвянку?

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Сергей

18:34:25 02-07-2025

В этом мире все возможно

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Musik

15:44:54 03-07-2025

рыба такая прочтет газету, ощутит глубину безнадежности своего мутного бесцельного бытия - и сама прыг на сковородку!

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