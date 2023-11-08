Стало известно, сколько будет стоить новогодний корпоратив с Аллой Пугачевой

Примадонна планирует вернуться на сцену в праздники

08 ноября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: соцсети

Стало известно, сколько стоит организация выступления Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, в сравнении с 2020 годом прайс Примадонны вырос на 150 тысяч долларов и теперь она хочет получить 500 тысяч долларов за выступление на корпоративе.

Выступать Алла Борисовна согласна на Кипре, в Дубае и в Москве. В последнем случае организаторы должны подготовить все так, чтобы концерт прошел максимально тихо и не привлекал представителей СМИ.