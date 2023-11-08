Стало известно, сколько будет стоить новогодний корпоратив с Аллой Пугачевой
Примадонна планирует вернуться на сцену в праздники
08 ноября 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: соцсети
Стало известно, сколько стоит организация выступления Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Mash.
По данным источника, в сравнении с 2020 годом прайс Примадонны вырос на 150 тысяч долларов и теперь она хочет получить 500 тысяч долларов за выступление на корпоративе.
Выступать Алла Борисовна согласна на Кипре, в Дубае и в Москве. В последнем случае организаторы должны подготовить все так, чтобы концерт прошел максимально тихо и не привлекал представителей СМИ.
16:49:51 08-11-2023
Пусь выступает в домах для престарелых. Может им интересен её репертуар и она сама)))
16:54:23 08-11-2023
А шамана на новый год сколько ?
16:54:42 08-11-2023
Ну больноголовые и попрутся.
16:59:41 08-11-2023
"чтобы концерт прошел максимально тихо и не привлекал представителей СМИ" Аххахаххааа уже интересненько нам, а значит СМИ из кожи вон вылезут чтобы нам донести где Примадонна будет выступать
17:02:08 08-11-2023
Кому интересна эта старая кляча? Еще и за 500 тыс.баксов
17:10:56 08-11-2023
Пусть таки в Израиле даёт концерт )
17:42:12 08-11-2023
Остаётся выяснить - оно кому-нибудь надо!!!?
17:51:28 08-11-2023
Мне 67 лет и очень интересно узнать тех, кто хочет слушать старую клячу!!!
17:54:39 08-11-2023
Она не критиковала СВО?
00:10:17 09-11-2023
Гость (17:54:39 08-11-2023) Она не критиковала СВО?... Не слышали ни разу. Галкин критиковал.
18:21:37 08-11-2023
старая жаба будет квакать под фанеру фууу стрем
19:37:00 08-11-2023
я согласна просто за 500 заказывайте , будет весело обещаю
22:51:12 08-11-2023
Хабалку перестаньте называть примадонной, это она сама себя так обозвала.
07:34:11 09-11-2023
Интересненько. Боится огласки? Резонанса? Нервишки сдают.
08:59:48 09-11-2023
Кому она нужна, плесень старая, голос прокуренный, уже не то............
17:15:22 09-11-2023
Маша (08:59:48 09-11-2023) Кому она нужна, плесень старая, голос прокуренный, уже не то... Ее последняя песня, где был голос, 1986 год "Две звезды" с Кузьминым, потом только хрипение типа " За таблеточку сняли нашу малолеточку" и т.п.
10:37:16 09-11-2023
Достали уже с этой шифоньерной молью! ...Сколько бабла она заслала для этого пиара?
17:17:12 09-11-2023
На фото баба Яга с голыми толстыми плечами.