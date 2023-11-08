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Стало известно, сколько будет стоить новогодний корпоратив с Аллой Пугачевой

Примадонна планирует вернуться на сцену в праздники

08 ноября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Стало известно, сколько стоит организация выступления Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, в сравнении с 2020 годом прайс Примадонны вырос на 150 тысяч долларов и теперь она хочет получить 500 тысяч долларов за выступление на корпоративе.

Выступать Алла Борисовна согласна на Кипре, в Дубае и в Москве. В последнем случае организаторы должны подготовить все так, чтобы концерт прошел максимально тихо и не привлекал представителей СМИ.

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Комментарии 18

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гость

16:49:51 08-11-2023

Пусь выступает в домах для престарелых. Может им интересен её репертуар и она сама)))

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Гость

16:54:23 08-11-2023

А шамана на новый год сколько ?

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Гость

16:54:42 08-11-2023

Ну больноголовые и попрутся.

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Гость

16:59:41 08-11-2023

"чтобы концерт прошел максимально тихо и не привлекал представителей СМИ" Аххахаххааа уже интересненько нам, а значит СМИ из кожи вон вылезут чтобы нам донести где Примадонна будет выступать

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Горожанин

17:02:08 08-11-2023

Кому интересна эта старая кляча? Еще и за 500 тыс.баксов

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Гость

17:10:56 08-11-2023

Пусть таки в Израиле даёт концерт )

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Гость

17:42:12 08-11-2023

Остаётся выяснить - оно кому-нибудь надо!!!?

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гость

17:51:28 08-11-2023

Мне 67 лет и очень интересно узнать тех, кто хочет слушать старую клячу!!!

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Гость

17:54:39 08-11-2023

Она не критиковала СВО?

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Гость

00:10:17 09-11-2023

Гость (17:54:39 08-11-2023) Она не критиковала СВО?... Не слышали ни разу. Галкин критиковал.

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серый

18:21:37 08-11-2023

старая жаба будет квакать под фанеру фууу стрем

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макитра

19:37:00 08-11-2023

я согласна просто за 500 заказывайте , будет весело обещаю

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Гость

22:51:12 08-11-2023

Хабалку перестаньте называть примадонной, это она сама себя так обозвала.

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Гость

07:34:11 09-11-2023

Интересненько. Боится огласки? Резонанса? Нервишки сдают.

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Маша

08:59:48 09-11-2023

Кому она нужна, плесень старая, голос прокуренный, уже не то............

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Гость

17:15:22 09-11-2023

Маша (08:59:48 09-11-2023) Кому она нужна, плесень старая, голос прокуренный, уже не то... Ее последняя песня, где был голос, 1986 год "Две звезды" с Кузьминым, потом только хрипение типа " За таблеточку сняли нашу малолеточку" и т.п.

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Гость

10:37:16 09-11-2023

Достали уже с этой шифоньерной молью! ...Сколько бабла она заслала для этого пиара?

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Гость

17:17:12 09-11-2023

На фото баба Яга с голыми толстыми плечами.

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