За счет денег, заработанных на ставках, функционируют олимпийские федерации и федерации по неолимпийским видам спорта

17 июля 2024, 11:31, ИА Амител

Футболист на поле / Фото: pxhere.com

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил на российский спорт 8 млрд рублей только за первый квартал 2024 года, сообщает "СенатИнформ".

"На практике мы удерживаем 2% целевых отчислений от выручки букмекерских компаний и направляем эти деньги на развитие спорта", – рассказал на заседании в Совфеде гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.

Он подчеркнул, что до начала работы регулятора в 2021 году большинство спортивных федераций не получали финансирования от букмекерской деятельности. Сегодня поддержка затрагивает все олимпийские федерации и федерации по неолимпийским видам спорта, занимающиеся детско-юношеским, массовым и профессиональным спортом.