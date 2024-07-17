Стало известно, сколько букмекерские компании заработали в России за три месяца
За счет денег, заработанных на ставках, функционируют олимпийские федерации и федерации по неолимпийским видам спорта
17 июля 2024, 11:31, ИА Амител
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил на российский спорт 8 млрд рублей только за первый квартал 2024 года, сообщает "СенатИнформ".
"На практике мы удерживаем 2% целевых отчислений от выручки букмекерских компаний и направляем эти деньги на развитие спорта", – рассказал на заседании в Совфеде гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.
Он подчеркнул, что до начала работы регулятора в 2021 году большинство спортивных федераций не получали финансирования от букмекерской деятельности. Сегодня поддержка затрагивает все олимпийские федерации и федерации по неолимпийским видам спорта, занимающиеся детско-юношеским, массовым и профессиональным спортом.
13:22:45 17-07-2024
2% целевых отчислений от выручки = 8млрд.
правильно понял?
тогда сколько же всего целевых отчислений? чёта много получается...