Стало известно, сколько денег тратят россияне на обеды на работе
За год эта сумма выросла на шесть процентов
27 августа 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Эксперты выяснили, сколько денег россияне тратят на обеды на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob.
За год сумма увеличилась на шесть процентов и теперь, в среднем, составляет 350 рублей ежедневно. Отмечается также, что люди в возрасте от 45 лет экономнее тех, кто моложе. В среднем они тратят по 310 рублей в день.
Опрос жителей городов-миллионников показал, что больше всего за счет работодателя питаются жители Омска, Красноярска и Уфы.
Обеды за свой счет дороже всего в Москве.
20:54:00 27-08-2023
Это ж сколько надо заработать, на 25 т так не пошикуеш
21:38:44 27-08-2023
Гость (20:54:00 27-08-2023) Это ж сколько надо заработать, на 25 т так не пошикуеш... У меня зарплата больше 25т и все равно обеды ношу в контейнерах.
09:43:38 28-08-2023
Гость (21:38:44 27-08-2023) У меня зарплата больше 25т и все равно обеды ношу в контейне... Аналогично, тоже ношу.
07:04:16 28-08-2023
В узбечке 200 руб. номинал.
10:46:04 28-08-2023
Вилка-Ложка дает возможность полноценного обеда за 180р. Да, возможно с пустоватым, но вкусным борщом. А в узбечке это будет одно блюдо, и долго туда ходить не получилось, все довольно жирно поджелудочная сказала хватит)
11:43:14 28-08-2023
завтрак и ужин дома, много жрать вредно)))
15:06:59 28-08-2023
Обедаю в обычной столовке в Крайпотребсоюзе, первое, второе и компот. Посмотрел в приложении Сбера средний платеж там год назад и сейчас. Средний обед на человека 300-350 р стал, год назад был 200-250. Это 6% же рост конечно, ага.