Названо число мальчиков и девочек, родившихся в Алтайском крае в 2023 году
Также стало известно, сколько женщин стали матерями в возрасте до 35 лет и после
12 декабря 2023, 13:28, ИА Амител
Изображения: t.me/ssmpbiysk
Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось на Алтае в 2023 году.
В Алтайском крае за 11 месяцев 2023 года родилось 15 353 ребенка, сообщает в своем Telegram-канале бийская станция скорой медицинской помощи.
"7389 девочек и 7964 мальчика", – отмечается в сообщении.
Двойняшки появились на свет 175 раз – это 350 младенцев.
Матерями в возрасте до 35 лет стала 11 701 женщина, а после 35 лет – 3652.
Ранее в региональном управлении юстиции рассказали, какие необычные имена дают новорожденным в Алтайском крае.
13:32:13 12-12-2023
славянские имена есть?
14:42:45 12-12-2023
Гость (13:32:13 12-12-2023) славянские имена есть?... неприятный душок от таких вопросов
14:50:48 12-12-2023
Гость (13:32:13 12-12-2023) славянские имена есть?... Дурацкий вопрос. Рожай сам и тогда хоть Горшком называй.
17:21:52 12-12-2023
У нас пока хорошо. В Европах хуже. На днях была информация что во Франции 40% детей - приехали с мигрантами или рождены от мигрантов в первом поколении. А в Англии самое распространенное имя среди мальчиков - Муххамед.