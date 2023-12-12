Также стало известно, сколько женщин стали матерями в возрасте до 35 лет и после

12 декабря 2023, 13:28, ИА Амител

Изображения: t.me/ssmpbiysk

Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось на Алтае в 2023 году.

В Алтайском крае за 11 месяцев 2023 года родилось 15 353 ребенка, сообщает в своем Telegram-канале бийская станция скорой медицинской помощи.

"7389 девочек и 7964 мальчика", – отмечается в сообщении.

Двойняшки появились на свет 175 раз – это 350 младенцев.

Матерями в возрасте до 35 лет стала 11 701 женщина, а после 35 лет – 3652.

Ранее в региональном управлении юстиции рассказали, какие необычные имена дают новорожденным в Алтайском крае.