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Названо число мальчиков и девочек, родившихся в Алтайском крае в 2023 году

Также стало известно, сколько женщин стали матерями в возрасте до 35 лет и после

12 декабря 2023, 13:28, ИА Амител

Изображения: t.me/ssmpbiysk

Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось на Алтае в 2023 году.

В Алтайском крае за 11 месяцев 2023 года родилось 15 353 ребенка, сообщает в своем Telegram-канале бийская станция скорой медицинской помощи.

"7389 девочек и 7964 мальчика", – отмечается в сообщении.

Двойняшки появились на свет 175 раз – это 350 младенцев.

Матерями в возрасте до 35 лет стала 11 701 женщина, а после 35 лет – 3652.

Ранее в региональном управлении юстиции рассказали, какие необычные имена дают новорожденным в Алтайском крае.

Фото: www.pexels.com/ru-ru/photo/6134660/

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Комментарии 4

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Гость

13:32:13 12-12-2023

славянские имена есть?

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Гость

14:42:45 12-12-2023

Гость (13:32:13 12-12-2023) славянские имена есть?... неприятный душок от таких вопросов

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Гость

14:50:48 12-12-2023

Гость (13:32:13 12-12-2023) славянские имена есть?... Дурацкий вопрос. Рожай сам и тогда хоть Горшком называй.

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Гость

17:21:52 12-12-2023

У нас пока хорошо. В Европах хуже. На днях была информация что во Франции 40% детей - приехали с мигрантами или рождены от мигрантов в первом поколении. А в Англии самое распространенное имя среди мальчиков - Муххамед.

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