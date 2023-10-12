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Стало известно, сколько миллиардов власти получат с налога на вклады россиян

Россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023 года

12 октября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Власти рассчитывают за три года получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян, пишут "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2024–2026 годы.

"Россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023 года", – отмечает издание.

Уточняется, что в 2023 году от налога будут освобождены доходы с процентов по вкладам до 130 тысяч рублей. Это если Центробанк не будет дальше поднимать ключевую ставку. Если же повысят, то и сумма необлагаемого налогом дохода тоже увеличится.

Налог за 2023 год необходимо будет заплатить до 1 декабря 2024 года. ФНС рассчитает сумму на основе сведений от банков.

налоги

Комментарии 16

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...

11:55:29 12-10-2023

Доход от банковских вкладов в разы ниже инфляции... И на эти процентики налог... На хрен эти банки нужны... Дома под подушкой выгоднее держать-хоть банкиры не украдут

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Гость

11:59:09 12-10-2023

Обдираловка простого народа правительством продолжается.

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Гость

14:26:39 12-10-2023

Гость (11:59:09 12-10-2023) Обдираловка простого народа правительством продолжается.... "Простой" народ не имеет проценты по вкладам более 130000 :) А тот, кто имеет такие проценты, с тех можно и нужно брать налог.

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Гость

12:09:49 12-10-2023

Печально!

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Гость

12:19:57 12-10-2023

Осталось придумать налог на налоги.)) А если серьезно, цены на недвижимость растут в том числе и из-за этого налога, в банке наверное уже не кто не хранит деньги, только временно, меня закидали смс с предложением открыть накопительный счёт.

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Гость

13:21:39 12-10-2023

комментаторы, значит в нормальной стране хотим жить, а налоги платить не хотим? ай-яйяй, так не бывает. вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите

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гость

14:37:45 12-10-2023

Гость (13:21:39 12-10-2023) комментаторы, значит в нормальной стране хотим жить, а налог... а не чего что с этих денег уже налоги были уже заплачены

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Гость

17:19:14 12-10-2023

гость (14:37:45 12-10-2023) а не чего что с этих денег уже налоги были уже заплачены... чукча пейсатель? Написано же, что это налог с ДОХОДА, а не с твоих ранее заработанных денег

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Гость

18:20:34 12-10-2023

Гость (17:19:14 12-10-2023) чукча пейсатель? Написано же, что это налог с ДОХОДА, а не с... Деньги были вначале заработаны с них уплачены налоги, потом ты отдал в банк на хранение, банк использует твои деньги за это ты получаешь %, а потом государство решило тоже поживиться и второй раз облажило твои уже заработанные деньги налогами, писец.

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гость

21:15:13 12-10-2023

Гость (17:19:14 12-10-2023) чукча пейсатель? Написано же, что это налог с ДОХОДА, а не с... чукча читатель,а разве банки не платят налоги когда пользуются твоими деньгами?

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Гость

13:41:08 12-10-2023

В России так много граждан у которых ПРОЦЕНТЫ больше 130 тысяч в год ?

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Гость

14:08:38 12-10-2023

Гость (13:41:08 12-10-2023) В России так много граждан у которых ПРОЦЕНТЫ больше 130 тыс... 130 не так уж и много. Чуть больше 10 тысяч в месяц, это мало, 30 нормально

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Гость

14:21:57 12-10-2023

Гость (13:41:08 12-10-2023) В России так много граждан у которых ПРОЦЕНТЫ больше 130 тыс... >Сборы коснутся всего 3% депозитов, считают эксперты. Максимальный размер вклада, который не будет облагаться налогом, составит порядка 1,5 млн по итогам 2023-го и 1,3 млн рублей по итогам 2024-го, оценили участники рынка.

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Гость

14:23:49 12-10-2023

Гость (13:41:08 12-10-2023) В России так много граждан у которых ПРОЦЕНТЫ больше 130 тыс... Вот моя знакомая бабка - 88лет. Копит деньги из последних сил, ничего себе не покупает, ходит в рванье, спит на рваных простынях. Копит т.к. надеется накопить на покупку квартиры, т.к. живёт без удобств и дом продать не реально. О налоге этом ничего не знает. Когда получит платёжку у неё будет инфаркт, т.к. каждую копейку от себя отрывала, а тут отдай. Не доживёт она до квартиры

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Гость

14:37:56 12-10-2023

Гость (14:23:49 12-10-2023) Вот моя знакомая бабка - 88лет. Копит деньги из последн... И скоко она накопила, чтобы обалдеть от процентов на доход?

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Гость

20:57:37 12-10-2023

Твари не умножать доходы и накопления граждан а отбирать у них на благо паразитов.

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