Стало известно, сколько потратил избирательный штаб Путина на выборы
Из фонда вернули более 128 млн рублей неизрасходованных средств
29 марта 2024, 10:00, ИА Амител
Избирательный фонд Владимира Путина израсходовал 317 млн 752 тысячи рублей на проведение президентской кампании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на финансовый отчет, опубликованный Центризбиркомом РФ.
На сайте комиссии отмечают, что в избирательный фонд поступило свыше 477 млн рублей. Возвращено из избирательного фонда — более 128 млн рублей.
Из потраченных средств 11,8 млн рублей ушло на организацию сбора подписей избирателей, 163,2 млн рублей — на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания. Еще более 82,7 млн рублей потратили на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.
Напомним, что явка достигла 74,22%. Победил на выборах Владимир Путин – он набрал рекордные 87,28% голосов.
10:09:03 29-03-2024
Можно было больницу постороить
10:52:53 29-03-2024
Гость (10:09:03 29-03-2024) Можно было больницу постороить... вы капремонт в квартире давно делали? больницу построить)))
10:58:03 29-03-2024
Гость (10:09:03 29-03-2024) Можно было больницу постороить... да и не одну
14:21:20 29-03-2024
Гость (10:09:03 29-03-2024) Можно было больницу постороить... В соседней новости поликлинику за 1 млрд строят. Не такую уж большую.
10:38:15 29-03-2024
детям на лечение. миром ведь собирают.
10:58:35 29-03-2024
Деньги на ветер.......наверное это бюджет Алтайского края за год
14:22:53 29-03-2024
Ева (10:58:35 29-03-2024) Деньги на ветер.......наверное это бюджет Алтайского края за... Вам , уркаинцам не понять, что бюджет АК в 1000 раз больше. Цитата: Депутаты Алтайского краевого заксобрания утвердили бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы на 2023 год запланированы в объеме 144,6 млрд руб"
11:37:57 29-03-2024
163,2 млн рублей — на предвыборную агитацию . А вот эти вообще можно было не тратить!
03:33:46 30-03-2024
Самый богатый в России. Мог бы и оплатить со своего личного кармана