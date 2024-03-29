Стало известно, сколько потратил избирательный штаб Путина на выборы

Из фонда вернули более 128 млн рублей неизрасходованных средств

29 марта 2024, 10:00, ИА Амител

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

Избирательный фонд Владимира Путина израсходовал 317 млн 752 тысячи рублей на проведение президентской кампании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на финансовый отчет, опубликованный Центризбиркомом РФ.

На сайте комиссии отмечают, что в избирательный фонд поступило свыше 477 млн рублей. Возвращено из избирательного фонда — более 128 млн рублей.

Из потраченных средств 11,8 млн рублей ушло на организацию сбора подписей избирателей, 163,2 млн рублей — на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания. Еще более 82,7 млн рублей потратили на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Напомним, что явка достигла 74,22%. Победил на выборах Владимир Путин – он набрал рекордные 87,28% голосов.