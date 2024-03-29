НОВОСТИПолитика

Стало известно, сколько потратил избирательный штаб Путина на выборы

Из фонда вернули более 128 млн рублей неизрасходованных средств

29 марта 2024, 10:00, ИА Амител

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru
Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

Избирательный фонд Владимира Путина израсходовал 317 млн 752 тысячи рублей на проведение президентской кампании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на финансовый отчет, опубликованный Центризбиркомом РФ.

На сайте комиссии отмечают, что в избирательный фонд поступило свыше 477 млн рублей. Возвращено из избирательного фонда — более 128 млн рублей.

Из потраченных средств 11,8 млн рублей ушло на организацию сбора подписей избирателей, 163,2 млн рублей — на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания. Еще более 82,7 млн рублей потратили на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Напомним, что явка достигла 74,22%. Победил на выборах Владимир Путин – он набрал рекордные 87,28% голосов.

Владимир Путин выборы
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:09:03 29-03-2024

Можно было больницу постороить

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:52:53 29-03-2024

Гость (10:09:03 29-03-2024) Можно было больницу постороить... вы капремонт в квартире давно делали? больницу построить)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:03 29-03-2024

Гость (10:09:03 29-03-2024) Можно было больницу постороить... да и не одну

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:20 29-03-2024

Гость (10:09:03 29-03-2024) Можно было больницу постороить... В соседней новости поликлинику за 1 млрд строят. Не такую уж большую.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:15 29-03-2024

детям на лечение. миром ведь собирают.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

10:58:35 29-03-2024

Деньги на ветер.......наверное это бюджет Алтайского края за год

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:53 29-03-2024

Ева (10:58:35 29-03-2024) Деньги на ветер.......наверное это бюджет Алтайского края за... Вам , уркаинцам не понять, что бюджет АК в 1000 раз больше. Цитата: Депутаты Алтайского краевого заксобрания утвердили бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы на 2023 год запланированы в объеме 144,6 млрд руб"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:57 29-03-2024

163,2 млн рублей — на предвыборную агитацию . А вот эти вообще можно было не тратить!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:33:46 30-03-2024

Самый богатый в России. Мог бы и оплатить со своего личного кармана

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров