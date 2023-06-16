Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Правительству граждане доверяют меньше, чем президенту
16 июня 2023, 17:45, ИА Амител
Фото: ТАСС
Президенту Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, а его деятельность одобряют 74,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
В то же время премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,6% граждан, а одобряют его работу 52,1%. У правительства последний показатель чуть ниже – 48,7%.
В лидерах по доверию также оказались Геннадий Зюганов (34,4%) и Сергей Миронов (26,8%).
Опрос проходил с 5 по 11 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью.
17:50:52 16-06-2023
Всех одобрятелей на фронт.
06:02:30 17-06-2023
Гость (17:50:52 16-06-2023) Всех одобрятелей на фронт.... Помоем сапоги в Атлантическом океане.
06:58:14 17-06-2023
Гость (06:02:30 17-06-2023) Помоем сапоги в Атлантическом океане.... Кому помоешь ?
11:36:44 17-06-2023
Гость (17:50:52 16-06-2023) Всех одобрятелей на фронт.... А не одобрятелям путевку в санаторий? Да вот хрен тебе.
14:16:42 17-06-2023
Гость (17:50:52 16-06-2023) Всех одобрятелей на фронт.... Тебя не спросили.
19:19:41 16-06-2023
Четыре!
22:34:20 16-06-2023
Мы то знаем правду, а вот он живёт в иллюзии.
11:37:17 17-06-2023
Гость (22:34:20 16-06-2023) Мы то знаем правду, а вот он живёт в иллюзии.... И какая у тебя правда?
22:47:26 16-06-2023
Русские всегда говорили: "мирного неба над головой", "лишь бы не было войны", "худой мир лучше доброй ссоры". И всё под откос... Нас за нас лишили доброго имени, теперь мы как пиндосы.
11:38:28 17-06-2023
Гость (22:47:26 16-06-2023) Русские всегда говорили: "мирного неба над головой", "лишь б... То есть, если перевести твои помои на русский язык, то ты против СВО? Ну, давай, выплевывай…
14:16:12 17-06-2023
Гость (22:47:26 16-06-2023) Русские всегда говорили: "мирного неба над головой", "лишь б... А мы и пытались сколько лет сохранить худой мир. Но без желанию ДРУГОЙ стороны мир сохранить не получается. Война всё равно была бы, но только на нашей стороне.
02:44:07 17-06-2023
Не читайте советских газет. Других нет - вот никаких и не читайте. Геннадий Зюганов (34,4%)- Земля уже налетела на небесную ось?
03:32:18 17-06-2023
Царь хороший, бояре плохие, так думали темные крестьяне. (Учебник истории СССР)
08:50:14 17-06-2023
зачем вообще эти рейтинги публикуются?. Все и так знают, кому не доверяют россияне, разве цифры нарисованные что- то изменят