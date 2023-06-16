Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Правительству граждане доверяют меньше, чем президенту

16 июня 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, а его деятельность одобряют 74,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

В то же время премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,6% граждан, а одобряют его работу 52,1%. У правительства последний показатель чуть ниже – 48,7%.

В лидерах по доверию также оказались Геннадий Зюганов (34,4%) и Сергей Миронов (26,8%).

Опрос проходил с 5 по 11 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью.