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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Правительству граждане доверяют меньше, чем президенту

16 июня 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, а его деятельность одобряют 74,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

В то же время премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,6% граждан, а одобряют его работу 52,1%. У правительства последний показатель чуть ниже – 48,7%.

В лидерах по доверию также оказались Геннадий Зюганов (34,4%) и Сергей Миронов (26,8%).

Опрос проходил с 5 по 11 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью.

Владимир Путин опросы

Комментарии 14

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Гость

17:50:52 16-06-2023

Всех одобрятелей на фронт.

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Гость

06:02:30 17-06-2023

Гость (17:50:52 16-06-2023) Всех одобрятелей на фронт.... Помоем сапоги в Атлантическом океане.

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Гость

06:58:14 17-06-2023

Гость (06:02:30 17-06-2023) Помоем сапоги в Атлантическом океане.... Кому помоешь ?

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Гость

11:36:44 17-06-2023

Гость (17:50:52 16-06-2023) Всех одобрятелей на фронт.... А не одобрятелям путевку в санаторий? Да вот хрен тебе.

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Гость

14:16:42 17-06-2023

Гость (17:50:52 16-06-2023) Всех одобрятелей на фронт.... Тебя не спросили.

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Харламов

19:19:41 16-06-2023

Четыре!

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Гость

22:34:20 16-06-2023

Мы то знаем правду, а вот он живёт в иллюзии.

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Гость

11:37:17 17-06-2023

Гость (22:34:20 16-06-2023) Мы то знаем правду, а вот он живёт в иллюзии.... И какая у тебя правда?

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Гость

22:47:26 16-06-2023

Русские всегда говорили: "мирного неба над головой", "лишь бы не было войны", "худой мир лучше доброй ссоры". И всё под откос... Нас за нас лишили доброго имени, теперь мы как пиндосы.

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Гость

11:38:28 17-06-2023

Гость (22:47:26 16-06-2023) Русские всегда говорили: "мирного неба над головой", "лишь б... То есть, если перевести твои помои на русский язык, то ты против СВО? Ну, давай, выплевывай…

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Гость

14:16:12 17-06-2023

Гость (22:47:26 16-06-2023) Русские всегда говорили: "мирного неба над головой", "лишь б... А мы и пытались сколько лет сохранить худой мир. Но без желанию ДРУГОЙ стороны мир сохранить не получается. Война всё равно была бы, но только на нашей стороне.

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Олег

02:44:07 17-06-2023

Не читайте советских газет. Других нет - вот никаких и не читайте. Геннадий Зюганов (34,4%)- Земля уже налетела на небесную ось?

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Гость

03:32:18 17-06-2023

Царь хороший, бояре плохие, так думали темные крестьяне. (Учебник истории СССР)

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Гость

08:50:14 17-06-2023

зачем вообще эти рейтинги публикуются?. Все и так знают, кому не доверяют россияне, разве цифры нарисованные что- то изменят

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