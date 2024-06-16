Стало известно, сколько россияне платят за аренду жилья

В среднем граждане России меняют съемное жилье каждые 2-5 лет

16 июня 2024, 10:20, ИА Амител

Балконы / Фото: pxhere.com/ru/photo/14088

Каждый третий россиянин самостоятельно ремонтировал арендуемую квартиру. Чаще всего – для устранения последствий залива или пожара, отмечает "Газета.ру".

Большинство респондентов платят за жилье ежемесячно 30-50 тысяч рублей без учета услуг ЖКХ. Реже – до 30 тысяч рублей. В среднем россияне меняют съемное жилье каждые 2-5 лет.

Переезд в другую съемную квартиру связан с несколькими причинами, в том числе с решением владельца не сдавать больше жилье и повышением арендной платы.

Среди причин переезда также: наскучивший интерьер, пополнение в семье, конфликт с соседями или арендодателем, переезд в другой город или страну.

Ключевыми факторами при выборе съемной квартиры являются стоимость, интерьер и ремонт, а также инфраструктура района.

Большинство опрошенных россиян-арендаторов никогда не делали ремонт в съемной квартире.

Ремонт в арендуемом жилье чаще всего является вынужденной мерой. Более трети респондентов потратили на него от 50 до 500 тысяч рублей.