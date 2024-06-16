Стало известно, сколько россияне платят за аренду жилья
В среднем граждане России меняют съемное жилье каждые 2-5 лет
16 июня 2024, 10:20, ИА Амител
Каждый третий россиянин самостоятельно ремонтировал арендуемую квартиру. Чаще всего – для устранения последствий залива или пожара, отмечает "Газета.ру".
Большинство респондентов платят за жилье ежемесячно 30-50 тысяч рублей без учета услуг ЖКХ. Реже – до 30 тысяч рублей. В среднем россияне меняют съемное жилье каждые 2-5 лет.
Переезд в другую съемную квартиру связан с несколькими причинами, в том числе с решением владельца не сдавать больше жилье и повышением арендной платы.
Среди причин переезда также: наскучивший интерьер, пополнение в семье, конфликт с соседями или арендодателем, переезд в другой город или страну.
Ключевыми факторами при выборе съемной квартиры являются стоимость, интерьер и ремонт, а также инфраструктура района.
Большинство опрошенных россиян-арендаторов никогда не делали ремонт в съемной квартире.
Ремонт в арендуемом жилье чаще всего является вынужденной мерой. Более трети респондентов потратили на него от 50 до 500 тысяч рублей.
15:30:26 16-06-2024
сейчас еще больше будет желающих снять, так как ипотека становится не доступной практически для всех со средним заработком
16:12:22 17-06-2024
Гость (15:30:26 16-06-2024) сейчас еще больше будет желающих снять, так как ипотека стан... Не надо фантазировать. Ипотека по платежам очень часто выходит дешевле аренды. Плюс налоговые вычеты и прочие льготы, которые тоже можно направить на погашение. Ипотека — вещь такая, что сложно в неё только влезть. Хороший риэлтор поможет влезть и без первоначального взноса. А дальше хоть продавать квартиру с обременением (и платить ту же ипотеку дальше, но уже за другую квартиру), хоть сдавать (и ипотека будет выплачивать сама себя), хоть ещё что делать. К тому же, ипотека «дорогая» и «недоступная» только первые пару лет. Платёж фиксирован и НЕ МЕНЯЕТСЯ, в отличие от аренды, которую хозяин ставит по желанию левой пятки. А у вас за годы проиндексируется зарплата, поменяется работа на более оплачиваемую. А платёж как был, так и остаётся таким же.