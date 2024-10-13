Стало известно, сколько в России стоит построить частный дом

Большинство зданий сейчас возводят из газобетонных блоков

13 октября 2024, 13:30, ИА Амител

Строитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1087298

Средняя стоимость строительства частного дома в России увеличилась до 5,8 млн рублей, а средняя цена проекта достигла 7,5 млн рублей, по данным "Дом.рф", проанализированным ТАСС. Средняя стоимость контракта на строительство через платформу строим.дом.рф в январе составляла 5 млн рублей, в августе – 5,38 млн рублей, в сентябре – 5,8 млн рублей. Средняя цена проекта дома составляет 7,56 млн рублей за объект площадью 117 кв. м. Из 6,5 тыс. проектов на портале 52,6% имеют метраж от 100 до 200 кв. м, 42% – до 100 кв. м, менее 5% – свыше 200 кв. м.

35,2% проектов предлагают стены из газобетонных блоков, 22,1% – из деревянных каркасов. Популярные фундаменты – плитные (27,2%) и свайно-ростверковые (23,9%). Основные архитектурные стили – классический (38,3%) и европейский (25,8%).

Стоимость строительства проекта частного дома стабильна с мая 2024 года. Ипотека на ИЖС достигла пика в июне 2024 года, когда завершалась льготная ипотека на новостройки, и пошла на спад. Выдачи на 1 июля составили 47,1 тыс. договоров на 95,7 млрд рублей, на 1 сентября – 19,8 тыс. договоров на 46,1 млрд рублей.

Руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко считает, что рынок ИЖС адаптируется к новым условиям, как и переход на ДДУ в многоквартирных домах. Новые выдачи ипотеки на ИЖС составляют порядка 3% от жилищных кредитов, тогда как на пике они формировали до 15%. Улучшение ситуации ожидается при снижении ключевой ставки, возрождении ИЖС на рыночных условиях и адаптации к работе с эскроу-счетами и новыми формами финансирования подрядчиков и застройщиков со стороны банков, добавил эксперт.