Стало известно, сколько в России стоит построить частный дом
Большинство зданий сейчас возводят из газобетонных блоков
13 октября 2024, 13:30, ИА Амител
Средняя стоимость строительства частного дома в России увеличилась до 5,8 млн рублей, а средняя цена проекта достигла 7,5 млн рублей, по данным "Дом.рф", проанализированным ТАСС. Средняя стоимость контракта на строительство через платформу строим.дом.рф в январе составляла 5 млн рублей, в августе – 5,38 млн рублей, в сентябре – 5,8 млн рублей. Средняя цена проекта дома составляет 7,56 млн рублей за объект площадью 117 кв. м. Из 6,5 тыс. проектов на портале 52,6% имеют метраж от 100 до 200 кв. м, 42% – до 100 кв. м, менее 5% – свыше 200 кв. м.
35,2% проектов предлагают стены из газобетонных блоков, 22,1% – из деревянных каркасов. Популярные фундаменты – плитные (27,2%) и свайно-ростверковые (23,9%). Основные архитектурные стили – классический (38,3%) и европейский (25,8%).
Стоимость строительства проекта частного дома стабильна с мая 2024 года. Ипотека на ИЖС достигла пика в июне 2024 года, когда завершалась льготная ипотека на новостройки, и пошла на спад. Выдачи на 1 июля составили 47,1 тыс. договоров на 95,7 млрд рублей, на 1 сентября – 19,8 тыс. договоров на 46,1 млрд рублей.
Руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко считает, что рынок ИЖС адаптируется к новым условиям, как и переход на ДДУ в многоквартирных домах. Новые выдачи ипотеки на ИЖС составляют порядка 3% от жилищных кредитов, тогда как на пике они формировали до 15%. Улучшение ситуации ожидается при снижении ключевой ставки, возрождении ИЖС на рыночных условиях и адаптации к работе с эскроу-счетами и новыми формами финансирования подрядчиков и застройщиков со стороны банков, добавил эксперт.
16:33:46 13-10-2024
Достаточно приехать в любой поселок, чтобы увидеть, как люди без денег реализуют свои мечты о доме, когда годами дом стоит без штукатурки, забора, благоустройства, а монтажные швы дешманских окон давно разрушились. Если у вас нет 20 мультов (минимум), то лезть не стоит. Особенно на последние гроши лезть в ипотеку.
17:58:48 13-10-2024
Гость (16:33:46 13-10-2024) Достаточно приехать в любой поселок, чтобы увидеть, как люди... А чо не 200?
Так то нормальные люди дом меньше 1000 квадратов в серебряном бору даже в расчёт не берут...
Да?
Говоря "нормальные" я подразумеваю "приближённые"
Остальные же обслуга для господ, я всё верно понимаю?
10:17:24 14-10-2024
Гость (17:58:48 13-10-2024) А чо не 200? Так то нормальные люди дом меньше 1000 квад... К сожалению, про цену в 20 млн за дом в 150кв.м. это не далеко от правды. Цены на ажиотаже так взлетают, что даже имея 20 млн на начале стройки, не факт что их хватит в процесе стройки. До начала эпопеи "льготная ипотека" можно было постриться за 4,5млн
21:48:48 13-10-2024
Обязательно покупать проект за 7 лямов, есть бесплатные на просторах интернета и в печатной форме.
06:23:28 14-10-2024
Игорь (21:48:48 13-10-2024) Обязательно покупать проект за 7 лямов, есть бесплатные на п... Раньше и без всяких дорогостоящих проектов строили дома. Была бы голова на плечах.
10:02:13 14-10-2024
гость (06:23:28 14-10-2024) Раньше и без всяких дорогостоящих проектов строили дома. Был... кому и теплая землянка лучшее жилище))
10:19:46 14-10-2024
гость (06:23:28 14-10-2024) Раньше и без всяких дорогостоящих проектов строили дома. Был... все мы видели эти дома "Я сам себе архитектор". Хотя бываю и дома "Я архитектор - я так вижу".
06:59:51 14-10-2024
Я свой дом построила в 2012 году без покупных проектов и интернета,и цены тогда были другие, а сейчас теже окна стоят в 2,5 раза дороже
10:05:42 14-10-2024
Марина (06:59:51 14-10-2024) Я свой дом построила в 2012 году без покупных проектов и инт... без проекта. конечно кот в мешке, хотя для себя и и так сойдет.
09:04:58 14-10-2024
С каждым днём ,всё радостнее жить?