Стало известно, сколько выходных и праздничных дней ждет россиян в 2025 году
В мае граждане РФ уйдут на следующие длинные выходные
09 января 2025, 08:45, ИА Амител
Выходные дни в 2025 году утвердило правительство России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать 22 и 23 февраля – в субботу и воскресенье. На выходные дни также выпал Международный женский день (8 и 9 марта).
С 1 по 4 мая в России продлится Праздник Весны и Труда. Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют с 8 по 11 мая.
Выходные в честь Дня России выпали на период с 12 по 15 июня. В День народного единства граждане РФ отдохнут с 2 по 4 ноября.
На 31 декабря также запланирован выходной день. Поскольку 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 2 мая и 31 декабря.
Нерабочие дни также перенесли со следующих дат:
- с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг);
- с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница);
- с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).
09:13:16 09-01-2025
с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг);
с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница);
это как так :-D, типа через пол года если вспомните о празднике, то отпразднуете?