Стало известно, сколько выходных и праздничных дней ждет россиян в 2025 году

В мае граждане РФ уйдут на следующие длинные выходные

09 января 2025, 08:45, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Выходные дни в 2025 году утвердило правительство России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать 22 и 23 февраля – в субботу и воскресенье. На выходные дни также выпал Международный женский день (8 и 9 марта).

С 1 по 4 мая в России продлится Праздник Весны и Труда. Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют с 8 по 11 мая.

Выходные в честь Дня России выпали на период с 12 по 15 июня. В День народного единства граждане РФ отдохнут с 2 по 4 ноября.

На 31 декабря также запланирован выходной день. Поскольку 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 2 мая и 31 декабря.

Нерабочие дни также перенесли со следующих дат: