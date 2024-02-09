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Стало известно о состоянии новосибирских манулов, переехавших в зоопарк Барнаула

Скоро манулы начнут чаще выходить из своих домиков, поскольку к середине февраля у них начинается брачный сезон

09 февраля 2024, 21:50, ИА Амител

Фото: Manulization | Манулизация / Telegram
Фото: Manulization | Манулизация / Telegram

Больше года в барнаульском зоопарке живут манулы Чип и Пепе, которых привезли из новосибирского зоопарка. Кадры с подросшими животными показали в канале "Manulization | Манулизация" в Telegram.

"У пушистиков все хорошо: здоровы, любимы, аппетит хороший, гуляют в основном вечером", – рассказали в посте.

Скоро манулы начнут чаще выходить из своих домиков, поскольку к середине февраля у них начинается брачный сезон – ради этого дикие коты становятся более активными.

Барнаульский зоопарк

Комментарии 5

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Гость

00:34:47 10-02-2024

Манулы размножаются только в Новосибирском зоопарке, это их сказали. Нигде больше в неволе они размножаться не будут.

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Гость

08:43:45 10-02-2024

Размножение манулов в зоопарке- очень большая редкость. Может, нашим повезет...

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Элен без ребят

11:46:55 10-02-2024

Гость (08:43:45 10-02-2024) Размножение манулов в зоопарке- очень большая редкость. Може... в нашем зоопарке размножаются все)). уверена, что манулы не станут исключением.

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Гость

09:45:50 10-02-2024

нашу семью, также как и наших друзей озаботила жизнь и размножение манулов, переживаем за них, в голове только эта новость

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Гость

18:08:28 10-02-2024

Это манулы сами вам так и сказали?

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