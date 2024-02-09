Стало известно о состоянии новосибирских манулов, переехавших в зоопарк Барнаула

Скоро манулы начнут чаще выходить из своих домиков, поскольку к середине февраля у них начинается брачный сезон

09 февраля 2024, 21:50, ИА Амител

Фото: Manulization | Манулизация / Telegram

Больше года в барнаульском зоопарке живут манулы Чип и Пепе, которых привезли из новосибирского зоопарка. Кадры с подросшими животными показали в канале "Manulization | Манулизация" в Telegram.

"У пушистиков все хорошо: здоровы, любимы, аппетит хороший, гуляют в основном вечером", – рассказали в посте.

Скоро манулы начнут чаще выходить из своих домиков, поскольку к середине февраля у них начинается брачный сезон – ради этого дикие коты становятся более активными.