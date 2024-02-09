Стало известно о состоянии новосибирских манулов, переехавших в зоопарк Барнаула
Скоро манулы начнут чаще выходить из своих домиков, поскольку к середине февраля у них начинается брачный сезон
09 февраля 2024, 21:50, ИА Амител
Фото: Manulization | Манулизация / Telegram
Больше года в барнаульском зоопарке живут манулы Чип и Пепе, которых привезли из новосибирского зоопарка. Кадры с подросшими животными показали в канале "Manulization | Манулизация" в Telegram.
"У пушистиков все хорошо: здоровы, любимы, аппетит хороший, гуляют в основном вечером", – рассказали в посте.
Скоро манулы начнут чаще выходить из своих домиков, поскольку к середине февраля у них начинается брачный сезон – ради этого дикие коты становятся более активными.
00:34:47 10-02-2024
Манулы размножаются только в Новосибирском зоопарке, это их сказали. Нигде больше в неволе они размножаться не будут.
08:43:45 10-02-2024
Размножение манулов в зоопарке- очень большая редкость. Может, нашим повезет...
11:46:55 10-02-2024
Гость (08:43:45 10-02-2024) Размножение манулов в зоопарке- очень большая редкость. Може... в нашем зоопарке размножаются все)). уверена, что манулы не станут исключением.
09:45:50 10-02-2024
нашу семью, также как и наших друзей озаботила жизнь и размножение манулов, переживаем за них, в голове только эта новость
18:08:28 10-02-2024
Это манулы сами вам так и сказали?