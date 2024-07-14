Стало известно, в каких странах самая дорогая вода
Россия в этом списке находится на 155-м месте
14 июля 2024, 13:49, ИА Амител
США оказались единственной страной среди крупнейших экономик, которая вошла в первую десятку государств с самой дорогой питьевой водой. Россия заняла 155-е место в рейтинге, составленном РИА Новости.
В США стоимость 1,5 литра питьевой воды составляет 2,19 доллара. Это позволило стране занять восьмое место в рейтинге. Однако даже эта цена почти в три раза ниже, чем в Монако, где за такой же объем воды придется заплатить 5,8 доллара.
Кроме США и Монако, в первую десятку стран с самой дорогой водой вошли страны Карибского бассейна и Африки: Антигуа и Барбуда (2,59 доллара за 1,5 литра), ЦАР (2,49 доллара), Барбадос (2,48 доллара), Багамы (2,41 доллара), Коста-Рика (2,35 доллара), Гренада (2,26 доллара) и Эритрея (2,14 доллара).
Исландия заняла последнее, десятое место в этом рейтинге: там стоимость 1,5 литра воды составляет 2,04 доллара. В 77 странах мира стоимость питьевой воды превышает один доллар за 1,5 литра.
Россия оказалась на 155-м месте в мире по стоимости питьевой воды. В среднем в России цена за такой объем составляет 55 центов в пересчете на доллары. При этом есть страны, где питьевая вода стоит примерно столько же. Например, в Китае и Белоруссии.
Среди стран с самой доступной стоимостью питьевой воды можно выделить Египет (18 центов) и Ливию (24 цента).
15:53:05 14-07-2024
В Дубайской пустыне цена полторашки воды примерно такая же, как и у нас. А вот почему?
16:12:58 14-07-2024
Гость (15:53:05 14-07-2024) В Дубайской пустыне цена полторашки воды примерно такая же, ... У них бенз дешевле воды
09:23:21 15-07-2024
Гость (15:53:05 14-07-2024) В Дубайской пустыне цена полторашки воды примерно такая же, ... Потому что там стоят опреснители морской воды.
17:00:56 14-07-2024
- " При этом есть страны, где питьевая вода стоит примерно столько же. Например, в Китае и Белоруссии" Китай? Так чё ему не пить - Байкал большой.... а в Белоруссии, болот до чертовой матери.
19:58:49 14-07-2024
В Штатах бутылка 0,5 на улице стоит 1 доллар. Просто вода, просто на улице. У нас самая дешевая вода в бутылке 0,5 стоит 16 рублей.
21:29:28 14-07-2024
"В Книге рекордов Гиннеса ливийский проект с искусственными реками признан самым масштабным и большим ирригационным проектом в мире. Объемы работ трудно представить."Но тут в стране,управляемой около 40 лет диктатором Муаммаром Каддафи произошла великая революция,а затем и Гражданская война. Инфраструктуру водоводов бомбили страны НАТО.Страны НАТО,цивилизованные,демократические и свободные.И что стало с сельскохозяйственным проектом орошения пустыни?Он перестал существовать.Диктатор был убит,а люди "второго сорта" успокоились.Как же так получилось и кто это всё устроил в Ливии,начиная с 2011-го года?
06:59:16 15-07-2024
только почему то скромно умолчали о доходах в долларах в странах,с так называемой дешевой водой
07:58:59 15-07-2024
В США стоимость 1,5 литра питьевой воды составляет 2,19 доллара --- получается у нас пиво дешевле