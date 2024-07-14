Стало известно, в каких странах самая дорогая вода

Россия в этом списке находится на 155-м месте

14 июля 2024, 13:49, ИА Амител

Стакан воды / Фото: pxhere.com/ru/photo/953108

США оказались единственной страной среди крупнейших экономик, которая вошла в первую десятку государств с самой дорогой питьевой водой. Россия заняла 155-е место в рейтинге, составленном РИА Новости.

В США стоимость 1,5 литра питьевой воды составляет 2,19 доллара. Это позволило стране занять восьмое место в рейтинге. Однако даже эта цена почти в три раза ниже, чем в Монако, где за такой же объем воды придется заплатить 5,8 доллара.

Кроме США и Монако, в первую десятку стран с самой дорогой водой вошли страны Карибского бассейна и Африки: Антигуа и Барбуда (2,59 доллара за 1,5 литра), ЦАР (2,49 доллара), Барбадос (2,48 доллара), Багамы (2,41 доллара), Коста-Рика (2,35 доллара), Гренада (2,26 доллара) и Эритрея (2,14 доллара).

Исландия заняла последнее, десятое место в этом рейтинге: там стоимость 1,5 литра воды составляет 2,04 доллара. В 77 странах мира стоимость питьевой воды превышает один доллар за 1,5 литра.

Россия оказалась на 155-м месте в мире по стоимости питьевой воды. В среднем в России цена за такой объем составляет 55 центов в пересчете на доллары. При этом есть страны, где питьевая вода стоит примерно столько же. Например, в Китае и Белоруссии.

Среди стран с самой доступной стоимостью питьевой воды можно выделить Египет (18 центов) и Ливию (24 цента).