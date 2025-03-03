Стало лучше. Где лечат детей после закрытия отделения неврологии в больнице № 7 в Барнауле

Теперь маленьких пациентов принимают не в горбольнице с устаревшими технологиями, а в современной многопрофильной клинике

03 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Неврологическое отделение в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства / Фото: Минздрав Алтайского края

В феврале в барнаульской детской горбольнице № 7 перестало работать неврологическое отделение. У родителей, дети которых лечились в этом медучреждении, новость об этом вызвала негодование. Но в Минздраве Алтайского края успокаивают: теперь пациентов направляют в Алтайский краевой центр охраны материнства и детства, где гораздо больше возможностей.

В ведомстве подчеркивают, что изменения должны пойти на пользу маленьким пациентам: закрытое отделение уже давно "отстало" от современных стандартов оказания помощи.

О том, как работает неврологическое отделение в краевой детской больнице и что говорят пациенты, которые попали туда после 7-й горбольницы, – в материале amic.ru.

Перенаправили поток

В краевом центре охраны материнства и детства лечением неврологических заболеваний заняты три отделения – неврологии (55 коек), медицинской реабилитации детей до 3 лет (30 коек) и дневной стационар (14 коек), работающий в две смены.

Этих мощностей хватит, чтобы принять маленьких пациентов, которые раньше проходили лечение в больнице № 7, уверена завотделением неврологии и главный внештатный детский невролог края Анна Голенко.

"Маршрутизация изменилась. Теперь помощь детям по профилю "неврология" оказывается на базе нашего центра. Всю помощь, которая была там, дети получат и в нашей больнице. Коечного фонда более чем достаточно, если взять в расчет все детское население Алтайского края. Для нас это увеличение нагрузки, но ресурсы есть. И врачебный состав, и диагностическая служба готовы. Начнем работать и посмотрим. Но я думаю, что справимся", – рассказала врач. Главный внештатный детский невролог Алтайского края Анна Голенко / Фото: Минздрав Алтайского края

Она подчеркнула, что центр охраны материнства и детства – это медучреждение третьего уровня, где оказывают помощь по самым разным направлениям. Никакой очередности здесь нет: если ребенку требуются диагностика или лечение, его принимают в кратчайшие сроки. В прошлом году через неврологическое отделение прошло более тысячи детей. Еще около 700 лечились в отделении реабилитации и более 600 – в дневном стационаре.

Для родителей, дети которых нуждаются в наблюдении невролога, практически ничего не изменится: только адрес, куда нужно везти ребенка.

Другой уровень

При этом само качество оказания медпомощи в краевой больнице намного выше, рассказывает Голенко. По ее словам, здесь установлено самое современное оборудование, позволяющее проводить диагностику и лечение по самым высоким стандартам. В той же 7-й детской горбольнице, в которую привыкли обращаться пациенты, с этим было намного хуже.

"Там была минимальная диагностика, которая в наших реалиях уже не соответствует ни клиническим рекомендациям, ни стандартам оказания помощи. Не было нейровизуализации, нейрофизиологической лаборатории, лекарственного мониторинга. Последний, например, крайне важен при эпилепсии: нужно внимательно отслеживать, действует ли назначенный препарат. Все эти методики у нас есть", – говорит завотделением.Не было в горбольнице № 7 и аппарата МРТ: в краевом центре работает современная установка, которая доступна для всех пациентов.

Фото: Минздрав Алтайского края

"Всю диагностику, которая необходима ребенку, в нашем центре он получит в кратчайшие сроки", – заверила Голенко.Она также допустила, что из-за недостатка диагностики в горбольнице № 7 порой лежали мамы с детьми, которым госпитализация не была остро необходима. Если состояние не тяжелое, в краевом центре есть возможность пройти обследование и лечение в формате дневного стационара, что более комфортно.

"Здесь нам нравится больше"

Дарья Семенихина, которая вместе с маленькой дочерью лежит в центре охраны материнства и детства, ранее проходила госпитализацию в 7-й детской больнице. По ее словам, на прежнем месте был очень приветливый персонал, но многих медицинских услуг там просто нет.

"Минимально необходимый набор мы проходили и там. Но здесь нам сделали еще и энцефалографию. Дочь проходит парафинотерапию, ЛФК, разные массажи. В общем, исследований и услуг стало намного больше", – говорит женщина.Условия в краевом центре тоже намного лучше, считает Дарья. По ее словам, об этом говорят и другие мамочки.

"Конечно, больше нам нравится здесь. Условия намного лучше, особенно для мам. Медсестры и врачи всегда помогут и подскажут. Для мам с недоношенными детьми бытовые условия очень важны. Здесь все лежат боксами, уединенно – это очень хорошо. Разговаривала с другими мамочками – для них важно, что это большая больница, где есть кардиологи, офтальмологи и другие врачи. В 7-й больнице они только приходили по графику", – говорит Дарья.

Фото: Минздрав Алтайского края

Думали о пациентах

В Минздраве Алтайского края amic.ru пояснили, что решение закрыть неврологический профиль в детской горбольнице № 7 приняли после визита в медучреждение специалистов Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Федеральные эксперты посоветовали перевести пациентов в краевой центр, чтобы они имели возможность получать помощь по самым высоким стандартам.

Освободившиеся площади в 7-й городской больнице не останутся пустовать: руководство медучреждения уже думает, какое из оставшихся направлений расширить. Возможно, там будет усилено лор-отделение.