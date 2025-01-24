Стань самой счастливой парой и выиграй свидание мечты. ТРЦ "Европа" запустил фотоконкурс

Победителей ждут денежные сертификаты в ресторан

24 января 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJMusgc

Влюбленная пара / Фото: ТРЦ "Европа"

Торгово-развлекательный центр "Европа" объявил о запуске фотоконкурса "Самая счастливая пара", который подарит победителям незабываемое свидание на День святого Валентина.

С 20 января по 2 февраля 2025 года все желающие могут прислать одно фото своей пары в комментариях к посту по ссылке , указав ФИО. 3 февраля жюри выберет десять пар влюбленных, которые пройдут в финал. С 3 по 9 февраля пройдет онлайн-голосование, по результатам которого и определят победителей.

10 февраля организаторы объявят имена счастливчиков, которые получат подарочные сертификаты на свидание в одном из ресторанов ТРЦ "Европа":

1-е место – сертификат на 10 000 рублей;

2-е место – сертификат на 7 000 рублей;

3-е место – сертификат на 5 000 рублей.

Подробнее о конкурсе читайте на странице ТРЦ "Европа" во "ВКонтакте".

Возрастное ограничение 18+

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