Stand Up день в ТРЦ. Барнаульцев приглашают на бесплатное юмористическое шоу
Выступления комиков, подарки и качающие DJ-сеты – так пройдет субботний вечер в ТРЦ "Европа"
13 июля 2023, 10:00, ИА Амител LjN8K9pGG
Лето – это маленькая жизнь, а потому многие хотят свои выходные дни проводить как-то особенно и интересно. Чаще всего люди уезжают подальше за город в поисках развлечений, но не спешите этого делать, если вы любите юмористические шоу. У ТРЦ "Европа" есть отличная идея, как организовать ваш досуг.
Барнаульцев приглашают посетить первый Stand Up* день в торгово-развлекательном центре "Европа". Ироничные выступления, игры с подарками от партнеров и качающие DJ*-сеты – все это будет ждать гостей мероприятия 15 июля 2023 года с 14:00 до 16:00 в центральном атриуме.
На сцене выступят одни из лучших комиков Stand Up Алтай:
- Дмитрий Бобровский;
- Владимир Тищенко;
- Иван Цыбко;
- Влад Ворсин.
Они вместе с залом обсудят бытовые ситуации и посмеются над современным подходом к жизни.
"Stand Up день – это полностью бесплатное мероприятие, главная цель которого – получение эмоций. Послушали комиков, расслабились, посмеялись. Поучаствовали в конкурсах – почувствовали азарт и порадовали себя подарком. Мы подготовили для вас приятные презенты: сертификаты на боулинг, бильярд, сладости и т. д. Если у вас в конце рабочей недели накопилось лишнее напряжение, то вы точно снимете его с помощью Stand Up шоу или заслуженных подарков", – рассказывает организатор мероприятия Екатерина Майер.
Специально для гостей организаторы превратят зону около фонтана в настоящий амфитеатр. Зрителям будут доступны лавочки возле сцены, мягкие сидячие места на лестнице и вся открытая часть второго этажа. Так что каждый сможет насладиться выступлениями в комфортной обстановке.
Подробнее о Stand Up дне в официальной группе ВК ТРЦ "Европа".
* DJ ("ДиДжей"); Stand Up ("Стенд Ап").
Возрастное ограничение 14+
ООО "Экватор"
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