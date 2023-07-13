Stand Up день в ТРЦ. Барнаульцев приглашают на бесплатное юмористическое шоу

Выступления комиков, подарки и качающие DJ-сеты – так пройдет субботний вечер в ТРЦ "Европа"

13 июля 2023, 10:00, ИА Амител LjN8K9pGG

Stand Up день / Фото: ТРЦ "Европа"

Лето – это маленькая жизнь, а потому многие хотят свои выходные дни проводить как-то особенно и интересно. Чаще всего люди уезжают подальше за город в поисках развлечений, но не спешите этого делать, если вы любите юмористические шоу. У ТРЦ "Европа" есть отличная идея, как организовать ваш досуг.

Барнаульцев приглашают посетить первый Stand Up* день в торгово-развлекательном центре "Европа". Ироничные выступления, игры с подарками от партнеров и качающие DJ*-сеты – все это будет ждать гостей мероприятия 15 июля 2023 года с 14:00 до 16:00 в центральном атриуме.

На сцене выступят одни из лучших комиков Stand Up Алтай:

Дмитрий Бобровский;

Владимир Тищенко;

Иван Цыбко;

Влад Ворсин.

Они вместе с залом обсудят бытовые ситуации и посмеются над современным подходом к жизни.

"Stand Up день – это полностью бесплатное мероприятие, главная цель которого – получение эмоций. Послушали комиков, расслабились, посмеялись. Поучаствовали в конкурсах – почувствовали азарт и порадовали себя подарком. Мы подготовили для вас приятные презенты: сертификаты на боулинг, бильярд, сладости и т. д. Если у вас в конце рабочей недели накопилось лишнее напряжение, то вы точно снимете его с помощью Stand Up шоу или заслуженных подарков", – рассказывает организатор мероприятия Екатерина Майер.

Специально для гостей организаторы превратят зону около фонтана в настоящий амфитеатр. Зрителям будут доступны лавочки возле сцены, мягкие сидячие места на лестнице и вся открытая часть второго этажа. Так что каждый сможет насладиться выступлениями в комфортной обстановке.

Подробнее о Stand Up дне в официальной группе ВК ТРЦ "Европа".

* DJ ("ДиДжей"); Stand Up ("Стенд Ап").

Возрастное ограничение 14+

ООО "Экватор"

Фото: ТРЦ "Европа"

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