Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Трудовое соглашение расторгли по обоюдному решению

27 января 2025, 17:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Connor Coyne

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Об этом заявила пресс-служба Казахстанской федерации футбола на сайте организации.

Трудовое соглашение расторгли по обоюдному решению. Вместе с главным тренером в отставку уходят и остальные члены тренерского штаба. В Казахстанской федерации футбола поблагодарили Черчесова за работу и пожелали ему дальнейших успехов.

Тренер возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала только одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

Напомним, что Черчесов возглавлял российскую сборную с 2016 по 2021 год. За это время команде удалось дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу.