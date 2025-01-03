Старейшая олимпийская чемпионка умерла в Венгрии в возрасте 103 лет
Спортсменка завоевала десять олимпийских медалей и три медали чемпионатов мира
03 января 2025, 09:45, ИА Амител
Старейшая победительница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась в Венгрии, не дожив неделю до 104 лет. О смерти спортсменки сообщил ее представитель местному изданию Nemzeti Sport.
Келети выиграла первый чемпионат Венгрии еще в 1940 году, однако затем ей было запрещено заниматься спортом из-за еврейского происхождения. Во время Второй мировой войны ее отец погиб в концлагере, а сама она была вынуждена прятаться в деревне с поддельными документами.
После войны Келети вернулась в спорт, в 1952 году выиграла первое олимпийское золото, на Играх 1956 года – еще четыре. Всего у нее десять олимпийских медалей и три – чемпионатов мира.
С 8 сентября 2023 года была старейшей олимпийской чемпионкой.
10:31:49 03-01-2025
Жалка бабку
Ещё жить бы да жить
17:30:52 03-01-2025
Считанные единицы гимнастов имеют по пять золотых медалей. Так что это была одна из великих спортсменок.