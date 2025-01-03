Старейшая олимпийская чемпионка умерла в Венгрии в возрасте 103 лет

Спортсменка завоевала десять олимпийских медалей и три медали чемпионатов мира

03 января 2025, 09:45, ИА Амител

Агнеш Келети / Фото: Istvan Derencsenyi / Getty Images

Старейшая победительница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась в Венгрии, не дожив неделю до 104 лет. О смерти спортсменки сообщил ее представитель местному изданию Nemzeti Sport.

Келети выиграла первый чемпионат Венгрии еще в 1940 году, однако затем ей было запрещено заниматься спортом из-за еврейского происхождения. Во время Второй мировой войны ее отец погиб в концлагере, а сама она была вынуждена прятаться в деревне с поддельными документами.

После войны Келети вернулась в спорт, в 1952 году выиграла первое олимпийское золото, на Играх 1956 года – еще четыре. Всего у нее десять олимпийских медалей и три – чемпионатов мира.

С 8 сентября 2023 года была старейшей олимпийской чемпионкой.