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Старейшая олимпийская чемпионка умерла в Венгрии в возрасте 103 лет

Спортсменка завоевала десять олимпийских медалей и три медали чемпионатов мира

03 января 2025, 09:45, ИА Амител

Агнеш Келети / Фото: Istvan Derencsenyi / Getty Images
Агнеш Келети / Фото: Istvan Derencsenyi / Getty Images

Старейшая победительница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась в Венгрии, не дожив неделю до 104 лет. О смерти спортсменки сообщил ее представитель местному изданию Nemzeti Sport.

Келети выиграла первый чемпионат Венгрии еще в 1940 году, однако затем ей было запрещено заниматься спортом из-за еврейского происхождения. Во время Второй мировой войны ее отец погиб в концлагере, а сама она была вынуждена прятаться в деревне с поддельными документами.

После войны Келети вернулась в спорт, в 1952 году выиграла первое олимпийское золото, на Играх 1956 года – еще четыре. Всего у нее десять олимпийских медалей и три – чемпионатов мира. 

С 8 сентября 2023 года была старейшей олимпийской чемпионкой.

Спорт

Комментарии 2

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Гость

10:31:49 03-01-2025

Жалка бабку
Ещё жить бы да жить

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Гость

17:30:52 03-01-2025

Считанные единицы гимнастов имеют по пять золотых медалей. Так что это была одна из великих спортсменок.

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