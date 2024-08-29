Старейшая женщина Германии умерла в 114 лет
Жизнь она закончила в доме престарелых
29 августа 2024, 12:14, ИА Амител
В доме престарелых в городе Кирххайм-унтер-Текк скончалась Шарлотта Кречманн – самая пожилая женщина Германии. Ей было 114 лет, пишет издание Stuttgarter Nachrichten.
Шарлотта Кречманн родилась 3 декабря 1909 года в немецком городе Бреслау, который сейчас находится на территории Польши и называется Вроцлав. Это произошло за пять лет до начала Первой мировой войны, за 17 лет до появления на свет королевы Елизаветы II и за 24 года до прихода к власти Адольфа Гитлера.
Когда в 1961 году построили Берлинскую стену, Шарлотте Кречманн был 51 год, а когда разрушили – 80 лет.
Женщина вела социальные сети, последнюю публикацию она сделала 29 марта.
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