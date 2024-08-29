Старейшая женщина Германии умерла в 114 лет

Жизнь она закончила в доме престарелых

29 августа 2024, 12:14, ИА Амител

Старость / Фото: pxhere.com/ru/photo/1131203

В доме престарелых в городе Кирххайм-унтер-Текк скончалась Шарлотта Кречманн – самая пожилая женщина Германии. Ей было 114 лет, пишет издание Stuttgarter Nachrichten.

Шарлотта Кречманн родилась 3 декабря 1909 года в немецком городе Бреслау, который сейчас находится на территории Польши и называется Вроцлав. Это произошло за пять лет до начала Первой мировой войны, за 17 лет до появления на свет королевы Елизаветы II и за 24 года до прихода к власти Адольфа Гитлера.

Когда в 1961 году построили Берлинскую стену, Шарлотте Кречманн был 51 год, а когда разрушили – 80 лет.

Женщина вела социальные сети, последнюю публикацию она сделала 29 марта.