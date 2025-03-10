Старейший корпус АлтГУ отремонтируют почти за 27 миллионов рублей

Подрядчик должен выполнить капремонт за 140 рабочих дней

10 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Корпус "Л" Алтайского государственного университета / Фото: amic.ru

В старейшем корпусе Алтайского государственного университета на пр. Ленина, 61, проведут капитальный ремонт. Подрядчик обязуется закончить все строительные работы за 140 дней. Соответствующую информацию разместили на портале ЕИС "Закупки".

Согласно документам, на обновление здания из субсидий и доходов от деятельности вуза выделят 26,7 млн рублей. Заявки на исполнение контракта принимают до 21 марта. Определят подрядчика через четыре дня – 25 марта.

В постройке нужно заменить водосточные желоба и трубы, стропильные элементы и мауэрлаты, слуховые окна, кровельное покрытие, кирпичные столбики и ограждения, обрешетки, поврежденные бетонные балясины и другие детали.

Подрядчик обязуется предоставить необходимые материалы, технику и оборудование. Строительные работы он должен выполнять непрерывно с 08:30 до 17:00 с понедельника по четверг, а также с 08:30 до 16:00 в пятницу и предпраздничные дни. В другое время это возможно только после письменного согласования с заказчиком. Отмечается, что выполнение капитального ремонта не должно создавать неудобства или представлять угрозу для находящихся в вузе сотрудников, студентов и абитуриентов.

Если подрядчик во время реставрации повредит объект, ему придется возместить 100% стоимости ущерба в денежном выражении.

Корпус "Л" Алтайского государственного университета построен в 1958 в стиле советского монументального классицизма. Частью вуза он стал только в 1973 году – до этого здесь располагался институт сельскохозяйственного машиностроения (АлтГТУ). В 1994 году строению присвоили статус памятника архитектуры регионального значения.