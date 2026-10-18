Старшеклассники смогут отказаться от углубленных предметов с сентября 2027 года

В Общественной палате подчеркнули, что при этом базовый уровень не должен считаться "облегченным"

18 октября 2026, 17:09, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Со следующего учебного года старшеклассники получат право выбирать: изучать предметы только на базовом уровне либо оставить углубленное изучение отдельных дисциплин. Об этом в беседе с ТАСС рассказала Ольга Голышенкова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти.

Изменения связаны с введением с 1 сентября 2027 года нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Согласно документу, школьники смогут осваивать все предметы учебного плана на базовом уровне — сейчас же старшеклассникам обязательно изучать как минимум два предмета углубленно.

При этом углубленное обучение не отменяют: оно останется доступным для тех, кому такой формат необходим. Как подчеркнула Голышенкова, возможность ограничиться базовым уровнем — это именно право, а не обязанность. Такой выбор подойдет тем учащимся, для кого углубленное освоение отдельных дисциплин неактуально.

Эксперт отметила, что базовый уровень нельзя считать "облегченным": он должен давать прочные знания и формировать важные навыки — от функциональной грамотности и умения работать с информацией до способности аргументировать свою позицию и разбираться в общественных, культурных и исторических процессах.

По мнению Голышенковой, свобода выбора должна подкрепляться качественной профориентационной работой в школе. Важно, чтобы решение отказаться от углубленного изучения предмета было осознанным, а не продиктовано желанием просто снизить учебную нагрузку. Ведь далеко не все десятиклассники к моменту перехода в старшие классы четко определились с будущей профессией.

"Для одних учеников углубленное изучение конкретных предметов критически важно — например, для поступления в медицинский, инженерный, педагогический или гуманитарный вуз. Для других ценнее сохранить широкий круг дисциплин и получить дополнительное время на выбор направления. Новый подход призван обеспечить обеим группам учащихся подходящие условия", - говорится в публикации.

В итоге, как резюмировала глава комиссии ОП, цель изменений — сформировать такую модель старшей школы, где сочетается общее образовательное ядро и возможность индивидуального маршрута. При этом должны сохраняться высокие требования к уровню подготовки, но одновременно учитываться личные интересы, способности и планы каждого школьника.