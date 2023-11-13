Старший сын Кадырова стал замминистра Чечни по физкультуре и спорту
Информацию о назначении подтвердил глава республиканского парламента Магомед Даудов
13 ноября 2023, 19:10, ИА Амител
Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров занял должность замминистра Чечни по физкультуре и спорту. Об этом сообщил глава республиканского парламента Магомед Даудов.
8 ноября Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет, после чего появилась информация о его назначении, однако официально об этом заявил только Даудов.
"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", – сказал о своем племяннике Даудов.
Он добавил, что Ахмат Кадыров является спортсменом и выигрывал разные турниры по боксу и единоборствам.
19:15:00 13-11-2023
У талантливых родителей талантливые дети
07:51:48 14-11-2023
оно такое всепоглощающее
20:28:26 13-11-2023
даже читать противно, что у нас в стране происходит
21:12:20 13-11-2023
Куда то торопится Кадыров.
21:15:24 13-11-2023
Какое спортивное звание у этого талантливого спортсмена? ЗМС, МСМК, КМС ...?
05:25:11 14-11-2023
Гость (21:15:24 13-11-2023) Какое спортивное звание у этого талантливого спортсмена? ЗМ... сына
22:09:25 13-11-2023
Как-то убого выглядит паренек (
10:37:31 14-11-2023
папа дядя сынок...там что семейный подряд?