Старший сын Кадырова стал замминистра Чечни по физкультуре и спорту

Информацию о назначении подтвердил глава республиканского парламента Магомед Даудов

13 ноября 2023, 19:10, ИА Амител

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Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров занял должность замминистра Чечни по физкультуре и спорту. Об этом сообщил глава республиканского парламента Магомед Даудов.

8 ноября Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет, после чего появилась информация о его назначении, однако официально об этом заявил только Даудов.

"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", – сказал о своем племяннике Даудов.

Он добавил, что Ахмат Кадыров является спортсменом и выигрывал разные турниры по боксу и единоборствам.