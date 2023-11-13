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Старший сын Кадырова стал замминистра Чечни по физкультуре и спорту

Информацию о назначении подтвердил глава республиканского парламента Магомед Даудов

13 ноября 2023, 19:10, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров занял должность замминистра Чечни по физкультуре и спорту. Об этом сообщил глава республиканского парламента Магомед Даудов.

8 ноября Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет, после чего появилась информация о его назначении, однако официально об этом заявил только Даудов.

"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", – сказал о своем племяннике Даудов.

Он добавил, что Ахмат Кадыров является спортсменом и выигрывал разные турниры по боксу и единоборствам.

Политика

Комментарии 8

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Гость

19:15:00 13-11-2023

У талантливых родителей талантливые дети

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тщеславие

07:51:48 14-11-2023

оно такое всепоглощающее

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Гость

20:28:26 13-11-2023

даже читать противно, что у нас в стране происходит

  36 Нравится
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Гость

21:12:20 13-11-2023

Куда то торопится Кадыров.

  16 Нравится
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Гость

21:15:24 13-11-2023

Какое спортивное звание у этого талантливого спортсмена? ЗМС, МСМК, КМС ...?

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Гость

05:25:11 14-11-2023

Гость (21:15:24 13-11-2023) Какое спортивное звание у этого талантливого спортсмена? ЗМ... сына

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Гость

22:09:25 13-11-2023

Как-то убого выглядит паренек (

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Гость

10:37:31 14-11-2023

папа дядя сынок...там что семейный подряд?

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