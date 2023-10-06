Старт в успешное будущее. Где найти работу в Барнауле, если нет опыта?

Крупная сетевая компания приглашает новых сотрудников

06 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYJPc

Пиццерия "Папа Джонс" / Фото предоставлено организацией

Все профессии важны, все профессии нужны, говорила в своем знаменитом стихотворении Светлана Боголюбова. И действительно, специальностей очень много, нужно лишь выбрать свою, которая придется по душе. Но что делать, когда нет образования или опыта? Куда пойти работать? Сегодня, если сильно захотеть и приложить усилия, то можно и зарабатывать, и развиваться в любом направлении. Многие компании идут навстречу будущим сотрудникам и готовы их обучить с нуля. Рассказываем, где можно найти работу в Барнауле.

Надежно. Вкусно. Перспективно

Активных и целеустремленных, внимательных и аккуратных сотрудников, которые хотят быть успешными и готовы учиться новому, например, ждет Пиццерия "Папа Джонс".

Для трудоустройства в классную команду не важен пол и возраст, а также опыт работы.

Компания всему научит бесплатно и поможет сделать первые шаги в новой профессии. А после рабочей смены даже увезет домой на такси.

Актуальные вакансии

В дружный коллектив пиццерии "Папа Джонс" требуются:

Пиццамейкер, зарплата от 40 тыс. рублей. Официант-кассир, зарплата от 30 тыс. рублей.

Так что если хочешь научиться готовить вкусную пиццу и работать в модном, популярном заведении города, то приходи в "Папа Джонс". Или звони по телефону 8 (3852) 257-500, или заполняй анкету на сайте в разделе "Карьера".

Верь в мечту и все получится.

Пиццерия "Папа Джонс"

Адреса: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 13;

Красноармейский, 104 а;

Тел: 8 (3852) 257-500

Сайт

ООО "ПИ ДЖЕЙ БАРНАУЛ"

Реклама