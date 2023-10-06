Старт в успешное будущее. Где найти работу в Барнауле, если нет опыта?
Крупная сетевая компания приглашает новых сотрудников
06 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYJPc
Все профессии важны, все профессии нужны, говорила в своем знаменитом стихотворении Светлана Боголюбова. И действительно, специальностей очень много, нужно лишь выбрать свою, которая придется по душе. Но что делать, когда нет образования или опыта? Куда пойти работать? Сегодня, если сильно захотеть и приложить усилия, то можно и зарабатывать, и развиваться в любом направлении. Многие компании идут навстречу будущим сотрудникам и готовы их обучить с нуля. Рассказываем, где можно найти работу в Барнауле.
Надежно. Вкусно. Перспективно
Активных и целеустремленных, внимательных и аккуратных сотрудников, которые хотят быть успешными и готовы учиться новому, например, ждет Пиццерия "Папа Джонс".
Для трудоустройства в классную команду не важен пол и возраст, а также опыт работы.
Компания всему научит бесплатно и поможет сделать первые шаги в новой профессии. А после рабочей смены даже увезет домой на такси.
Актуальные вакансии
В дружный коллектив пиццерии "Папа Джонс" требуются:
- Пиццамейкер, зарплата от 40 тыс. рублей.
- Официант-кассир, зарплата от 30 тыс. рублей.
Так что если хочешь научиться готовить вкусную пиццу и работать в модном, популярном заведении города, то приходи в "Папа Джонс". Или звони по телефону 8 (3852) 257-500, или заполняй анкету на сайте в разделе "Карьера".
Верь в мечту и все получится.
Пиццерия "Папа Джонс"
Адреса: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 13;
Красноармейский, 104 а;
Тел: 8 (3852) 257-500
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ООО "ПИ ДЖЕЙ БАРНАУЛ"Реклама
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