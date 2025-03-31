Стартуем в лето. Начинается продажа путевок на летние смены в детский лагерь "Орленок"

Для жителей Алтайского края есть разные виды субсидий

31 марта 2025, 17:40, ИА Амител erid: 2W5zFHZBwg4

Вожатые санаторно-оздоровительного лагеря "Орленок" / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Утренняя зарядка на свежем воздухе, зажигательные танцы на дискотеке, уютный вечерний костер под звездным небом, песни под гитару в кругу друзей, с которыми не хочется расставаться. Это – лето, это – лагерь, который превращает каникулы в незабываемое приключение.

С 1 апреля 2025 года стартует продажа путевок в алтайский лагерь "Орленок", расположенный на территории санатория "Сосновый Бор".

Здесь каждый день наполнен яркими событиями. Детей джут

мастер-классы;

квесты и игры;

музыкальные шоу;

спорт и активности;

"Огоньки" и бесконечные истории до отбоя.

Профессиональные вожатые, крутая команда, проверенные традиции и современная программа – все, чтобы каникулы стали лучшим летом в жизни.

Вожатые санаторно-оздоровительного лагеря "Орленок" / Фото: санаторий "Сосновый Бор"

Выбирайте свою дату:

1 смена: 28.05–10.06 (37 800 руб.);

2 смена: 13.06–26.06 (39 900 руб.);

3 смена: 29.06–12.07 (42 000 руб.);

4 смена: 15.07–28.07 (42 000 руб.);

5 смена: 31.07–13.08 (37 800 руб.);

6 смена: 16.08–29.08 (35 000 руб.)

Субсидии для жителей Алтайского края:

14 800 руб. – основное софинансирование для родителей, воспитывающих детей от 6,5 до 15 лет;

6000 руб. – для работников госструктур;

5400 руб. – для сотрудников муниципальных учреждений Барнаула;

29 600 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка для многодетных семей, направивших в лагеря Алтайского края троих и более детей школьного возраста до 15 лет.

Купить путевку можно с 1 апреля на сайте в разделе "ДСОЛ Орленок".

Изображение предоставлено санаторием "Сосновый бор"

Детский лагерь "Орленок"

Тел.: +7 (3852) 22-38-48 доб. 209

Почта: dsol_orlenok@sb22.ru

Сайт

АО "Санаторий "Сосновый бор"

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