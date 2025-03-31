Стартуем в лето. Начинается продажа путевок на летние смены в детский лагерь "Орленок"
Для жителей Алтайского края есть разные виды субсидий
31 марта 2025, 17:40, ИА Амител erid: 2W5zFHZBwg4
Утренняя зарядка на свежем воздухе, зажигательные танцы на дискотеке, уютный вечерний костер под звездным небом, песни под гитару в кругу друзей, с которыми не хочется расставаться. Это – лето, это – лагерь, который превращает каникулы в незабываемое приключение.
С 1 апреля 2025 года стартует продажа путевок в алтайский лагерь "Орленок", расположенный на территории санатория "Сосновый Бор".
Здесь каждый день наполнен яркими событиями. Детей джут
- мастер-классы;
- квесты и игры;
- музыкальные шоу;
- спорт и активности;
- "Огоньки" и бесконечные истории до отбоя.
Профессиональные вожатые, крутая команда, проверенные традиции и современная программа – все, чтобы каникулы стали лучшим летом в жизни.
Выбирайте свою дату:
- 1 смена: 28.05–10.06 (37 800 руб.);
- 2 смена: 13.06–26.06 (39 900 руб.);
- 3 смена: 29.06–12.07 (42 000 руб.);
- 4 смена: 15.07–28.07 (42 000 руб.);
- 5 смена: 31.07–13.08 (37 800 руб.);
- 6 смена: 16.08–29.08 (35 000 руб.)
Субсидии для жителей Алтайского края:
- 14 800 руб. – основное софинансирование для родителей, воспитывающих детей от 6,5 до 15 лет;
- 6000 руб. – для работников госструктур;
- 5400 руб. – для сотрудников муниципальных учреждений Барнаула;
- 29 600 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка для многодетных семей, направивших в лагеря Алтайского края троих и более детей школьного возраста до 15 лет.
Купить путевку можно с 1 апреля на сайте в разделе "ДСОЛ Орленок".
Детский лагерь "Орленок"
Тел.: +7 (3852) 22-38-48 доб. 209
Почта: dsol_orlenok@sb22.ru
Сайт
АО "Санаторий "Сосновый бор"Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
09:05:16 01-04-2025
Только бронирование онлайн не работает,ни один сайт не отвечает..прям с утра.Не выдержали нагрузку,видимо