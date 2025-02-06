Модель plus size из Новосибирска похудела на 70 килограммов и вышла замуж

Девушка была на грани сахарного диабета, ее постоянно мучила одышка

06 февраля 2025, 19:45, ИА Амител

Фото предоставлено Екатериной Ивановой / Ольга Степанова / "КП-Новосибирск"

35-летняя Екатерина Иванова работала моделью plus size, уверенно позируя перед камерами и не стесняясь своего веса. Однако постоянные проблемы со здоровьем – одышка, высокое давление, угроза диабета – заставили ее принять радикальное решение. Когда стрелка весов дошла до 153 кг, Екатерина решилась на бариатрическую операцию. Модель поделилась своей историей с "КП-Новосибирск".

До 7 лет Екатерина не знала проблем с лишним весом. Врачи на осмотрах шутили: "Рентген на окне можно делать. На свет ставишь, и все видно". Однако после операции по удалению аппендицита ее вес начал стремительно расти.

"Мне стало плохо. Мы с мамой пришли в детскую поликлинику к хирургу. Он сказал, что я съела что-то не то, мол, дайте таблетку и все пройдет. Мы ушли домой, а мне становилось хуже. В итоге вызвали скорую и меня прооперировали. Оказалось, что у меня уже был перитонит", – вспоминает Екатерина.

После операции цифры на весах только увеличивались. Родители водили девочку по врачам, и в итоге ей диагностировали нарушение гормонального фона.

Екатерина пробовала разные методы лечения, но ничего не помогало. В подростковом возрасте она пыталась сидеть на диетах, но вес не снижался. В 22 года девушка увидела объявление о вакансии помощника руководителя в модельном агентстве. Придя на собеседование, она узнала, что там работают только с моделями plus size, и ей предложили попробовать себя в этой роли. Екатерина согласилась и перестала бороться с лишними килограммами.

К 29 годам ее вес достиг 120 кг, а после череды стрессовых событий и вовсе подскочил до 153 кг.

После смерти отца, пандемии коронавируса и потери матери Екатерина оказалась на грани сахарного диабета, мучилась от одышки и высокого давления.

"Одежду я покупала на съемках, в которых участвовала. Мой размер был 6XL, в магазинах такой не всегда найдешь", – признается Екатерина.

Тогда она обратилась к врачам и решилась на бариатрическую операцию.

"Мне делали резекцию желудка. Убрали 70% от него", – делится Екатерина.

Первое время она могла употреблять только жидкость: куриный бульон, морс или воду, причем объем потребляемой жидкости не превышал 300 миллилитров. Позже Екатерина перешла на детское питание. Сейчас, как она отмечает, ее желудок вмещает не более 100-150 миллилитров пищи.

За год Екатерина сбросила 70 кг и теперь весит 83 кг.

"Я уже ношу 50-52 размер, это L-XL. Старую одежду отдала знакомым и в церковь нуждающимся. В некоторых майках хожу на даче у друзей. Они мне теперь как платья", – рассказывает она.

Но главное – здоровье улучшилось. Сахар и давление пришли в норму, осталось подправить уровень холестерина.

Кроме того, Екатерина встретила мужчину и в прошлом году вышла замуж.

"Я чувствую себя лучше. По анализам сахар в норме, как и давление, подправлю холестерин, и будет прекрасно!" – говорит Екатерина.

В еде она теперь делает упор на овощи, мясо, морепродукты, исключила жирное и жареное. Планирует сбросить еще 10 кг, но признается, что с карьерой модели plus size придется попрощаться.