Модель plus size из Новосибирска похудела на 70 килограммов и вышла замуж
Девушка была на грани сахарного диабета, ее постоянно мучила одышка
06 февраля 2025, 19:45, ИА Амител
35-летняя Екатерина Иванова работала моделью plus size, уверенно позируя перед камерами и не стесняясь своего веса. Однако постоянные проблемы со здоровьем – одышка, высокое давление, угроза диабета – заставили ее принять радикальное решение. Когда стрелка весов дошла до 153 кг, Екатерина решилась на бариатрическую операцию. Модель поделилась своей историей с "КП-Новосибирск".
До 7 лет Екатерина не знала проблем с лишним весом. Врачи на осмотрах шутили: "Рентген на окне можно делать. На свет ставишь, и все видно". Однако после операции по удалению аппендицита ее вес начал стремительно расти.
"Мне стало плохо. Мы с мамой пришли в детскую поликлинику к хирургу. Он сказал, что я съела что-то не то, мол, дайте таблетку и все пройдет. Мы ушли домой, а мне становилось хуже. В итоге вызвали скорую и меня прооперировали. Оказалось, что у меня уже был перитонит", – вспоминает Екатерина.
После операции цифры на весах только увеличивались. Родители водили девочку по врачам, и в итоге ей диагностировали нарушение гормонального фона.
Екатерина пробовала разные методы лечения, но ничего не помогало. В подростковом возрасте она пыталась сидеть на диетах, но вес не снижался. В 22 года девушка увидела объявление о вакансии помощника руководителя в модельном агентстве. Придя на собеседование, она узнала, что там работают только с моделями plus size, и ей предложили попробовать себя в этой роли. Екатерина согласилась и перестала бороться с лишними килограммами.
К 29 годам ее вес достиг 120 кг, а после череды стрессовых событий и вовсе подскочил до 153 кг.
После смерти отца, пандемии коронавируса и потери матери Екатерина оказалась на грани сахарного диабета, мучилась от одышки и высокого давления.
"Одежду я покупала на съемках, в которых участвовала. Мой размер был 6XL, в магазинах такой не всегда найдешь", – признается Екатерина.
Тогда она обратилась к врачам и решилась на бариатрическую операцию.
"Мне делали резекцию желудка. Убрали 70% от него", – делится Екатерина.
Первое время она могла употреблять только жидкость: куриный бульон, морс или воду, причем объем потребляемой жидкости не превышал 300 миллилитров. Позже Екатерина перешла на детское питание. Сейчас, как она отмечает, ее желудок вмещает не более 100-150 миллилитров пищи.
За год Екатерина сбросила 70 кг и теперь весит 83 кг.
"Я уже ношу 50-52 размер, это L-XL. Старую одежду отдала знакомым и в церковь нуждающимся. В некоторых майках хожу на даче у друзей. Они мне теперь как платья", – рассказывает она.
Но главное – здоровье улучшилось. Сахар и давление пришли в норму, осталось подправить уровень холестерина.
Кроме того, Екатерина встретила мужчину и в прошлом году вышла замуж.
"Я чувствую себя лучше. По анализам сахар в норме, как и давление, подправлю холестерин, и будет прекрасно!" – говорит Екатерина.
В еде она теперь делает упор на овощи, мясо, морепродукты, исключила жирное и жареное. Планирует сбросить еще 10 кг, но признается, что с карьерой модели plus size придется попрощаться.
19:52:06 06-02-2025
молодец! а все, кто проталкивает в массы бодипозитив- преступники.
21:45:21 06-02-2025
А куда она кожные складки дела? Воздушный шарик все, надеюсь, надували и сдували?
06:33:24 07-02-2025
Гость (21:45:21 06-02-2025) А куда она кожные складки дела? Воздушный шарик все, надеюсь... спорт
09:43:16 07-02-2025
Гость (21:45:21 06-02-2025) А куда она кожные складки дела? Воздушный шарик все, надеюсь... никуда наверное и не дела, утягивающим бельем все стянула скорее всего, куда их денешь
15:37:19 07-02-2025
Гость (21:45:21 06-02-2025) А куда она кожные складки дела? Воздушный шарик все, надеюсь... Обрезают их в итоге. через год-два.
05:23:47 07-02-2025
это не модели + сайз, а жырные бабы
11:36:50 07-02-2025
"Старую одежду отдала знакомым и в церковь нуждающимся." Вот это было смешно. Боюсь представить теперь нуждающихся и посетителей церкви.
12:18:39 07-02-2025
Гость (11:36:50 07-02-2025) "Старую одежду отдала знакомым и в церковь нуждающимся." Вот...
вещи можно перешить. или вы из поколения, не знающего, что такое швейная машинка?
11:42:53 07-02-2025
В общем-то всем очевидная вещь - чтобы не разбарабанило просто не надо жрать как не в себя.
И да, если соскоблить с лица весь грим, то еще на полкило меньше будет.
00:04:58 08-02-2025
какая там плюс сайз? больная жирная женщина. зачем вы такое рекламируете то