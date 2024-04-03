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Старый мост в Барнауле перекроют 3 апреля для чистки от грязи

Проезд ограничат из-за ширины чистящей техники

03 апреля 2024, 20:45, ИА Амител

Старый мост в Барнауле / Фото: amic.ru
Старый мост в Барнауле / Фото: amic.ru

3 апреля На Старом мосту в Барнауле будут чистить барьерное ограждение. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, движение будет временно перекрыто с 22:00 до 22:40.

Дорожники будут механизированным способом чистить барьерное ограждение от накопившейся за зиму грязи. Перекрытие движения связано с габаритами конструкции моста, которое не позволит проводить уборку при проезжающих машинах.

Регулировать движение на время работ будут сотрудники подрядной организации.

Напомним, что в конце марта по мосту уже ограничивали движение. Тогда она было связано с разрушением

Барнаул Транспорт

Комментарии 3

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Гость

00:12:51 04-04-2024

Как бы про это надо на сутки раньше писать

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Жора

09:54:46 04-04-2024

Отмойте Барнаул

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Жора

09:58:10 04-04-2024

Тогда она было связана с разрушением 🤔

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