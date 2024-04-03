Старый мост в Барнауле перекроют 3 апреля для чистки от грязи
Проезд ограничат из-за ширины чистящей техники
03 апреля 2024, 20:45, ИА Амител
Старый мост в Барнауле / Фото: amic.ru
3 апреля На Старом мосту в Барнауле будут чистить барьерное ограждение. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, движение будет временно перекрыто с 22:00 до 22:40.
Дорожники будут механизированным способом чистить барьерное ограждение от накопившейся за зиму грязи. Перекрытие движения связано с габаритами конструкции моста, которое не позволит проводить уборку при проезжающих машинах.
Регулировать движение на время работ будут сотрудники подрядной организации.
Напомним, что в конце марта по мосту уже ограничивали движение. Тогда она было связано с разрушением
00:12:51 04-04-2024
Как бы про это надо на сутки раньше писать
09:54:46 04-04-2024
Отмойте Барнаул
09:58:10 04-04-2024
Тогда она было связана с разрушением 🤔