Старый мост в Барнауле перекроют 3 апреля для чистки от грязи

Проезд ограничат из-за ширины чистящей техники

03 апреля 2024, 20:45, ИА Амител

Старый мост в Барнауле / Фото: amic.ru

3 апреля На Старом мосту в Барнауле будут чистить барьерное ограждение. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, движение будет временно перекрыто с 22:00 до 22:40.

Дорожники будут механизированным способом чистить барьерное ограждение от накопившейся за зиму грязи. Перекрытие движения связано с габаритами конструкции моста, которое не позволит проводить уборку при проезжающих машинах.

Регулировать движение на время работ будут сотрудники подрядной организации.

Напомним, что в конце марта по мосту уже ограничивали движение. Тогда она было связано с разрушением