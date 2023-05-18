Ставка НДФЛ для сотрудников, работающих удалённо, составит 13-15%
В материалах ведомства речь идёт о поправках в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в конце апреля. Документ предполагал повышенный налог для уехавших из страны. Его почти сразу же отозвали
18 мая 2023, 23:32, ИА Амител
Ставка налога на доходы физических лиц для удалённых сотрудников будет единой – 13-15%, независимо от того, является ли он российским налоговым резидентом или нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
В материалах ведомства речь идёт о поправках в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в конце апреля. Документ предполагал повышенный налог для уехавших из страны. Его почти сразу же отозвали.
Сазанов подчеркнул, что ставку сохранят вне зависимости от статуса человека и от того, работает он по трудовому договору или по договорам ГПХ.
Как отметил заместитель министра, сейчас, если налогоплательщик работает в российской организации, то она является налоговым агентом и должна определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. В случае если сотрудник работает удалённо, то компания не может точно удостовериться в его резидентстве.
По этой причине министерство хочет унифицировать правила, а также установить единую ставку налога.
14:02:55 19-05-2023
Ну и чего добьются в конечном итоге? Только удорожание конечного продукта да и все, ну и еще крохотные доп. поступления в бюджет. Работодатель просто компенсирует, такому работнику, на величину налога, ибо работать и так не кому, сильно сомневаюсь, что за бугром они себе работу не найдут. А то что они обратно возвращаться начнут, это утопия.