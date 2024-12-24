Ставки по вкладам в России достигли пика

И в следующем году уже не будут меняться, уверены эксперты

24 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Ставки по накопительным продуктам в российских банках достигли максимального уровня. На последнем заседании Центральный банк впервые за несколько месяцев не стал повышать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 21%. Это значит, что дальнейшего роста по вкладам и депозитам уже, скорее всего, не будет. И в следующем году ставки не будут значительно меняться. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Брать кредиты у банка – дорого, а значит, рынок розничного кредитования продолжит "сжиматься". Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит. Сейчас можно открыть вклад под праздники и к следующему Новому году увеличить свой капитал почти на четверть", – отметил Георгий Горшков.

При этом некоторые банки снова улучшили свои условия для вкладчиков. Например, ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на короткие сроки для новых и текущих клиентов до 24% годовых. Почта Банк запустил новый вклад со ставкой до 28,5% годовых. А Альфа-Банк увеличил процентные ставки по своим вкладам до 25-26% годовых.

Всего по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 трлн рублей, прогнозирует Георгий Горшков.

Стоимость розничных кредитов после сохранения ключевой ставки, вероятно, останется на прежнем уровне, продолжает эксперт. Тем не менее решения игроков будут зависеть от общей стоимости фондирования, которая может измениться.

В любом случае розничное кредитование станет в следующем году "неприступной крепостью" и покажет радикальное снижение в объемах продаж. В ВТБ прогнозируют, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,5 трлн рублей – почти на 30% ниже, чем в этом году.