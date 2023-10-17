Стая агрессивных собак захватила детскую площадку в Барнауле

Пока детей от нападений спасают только вовремя оказавшиеся рядом взрослые

17 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на агрессивных собак, захвативших детскую площадку. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожан, стая собак обосновалась на площадке у дома по адресу Горно-Алтайская, 6. Животные ходят рядом с местами, где играют дети.

Пока от серьезных последствий малышей спасают взрослые, которые вовремя оказываются рядом. При этом люди уже жалуются на то, что дети не могут самостоятельно играть или ходить в школу.