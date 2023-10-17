Стая агрессивных собак захватила детскую площадку в Барнауле
Пока детей от нападений спасают только вовремя оказавшиеся рядом взрослые
17 октября 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жители Барнаула пожаловались на агрессивных собак, захвативших детскую площадку. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам горожан, стая собак обосновалась на площадке у дома по адресу Горно-Алтайская, 6. Животные ходят рядом с местами, где играют дети.
Пока от серьезных последствий малышей спасают взрослые, которые вовремя оказываются рядом. При этом люди уже жалуются на то, что дети не могут самостоятельно играть или ходить в школу.
16:59:56 17-10-2023
Накормите их чем-нибудь полезным, чтоб не ходили.
17:50:25 17-10-2023
Олег (16:59:56 17-10-2023) Накормите их чем-нибудь полезным, чтоб не ходили.... Накормишь, собаки вообще не уйдут, да ещё других псов пригласят.
17:46:58 17-10-2023
Весь город в собаках, в Вс пришлось квартал обходить рядом с Ядринцева т.к. там их было около 10 и кидались не давали пройти(
17:51:00 17-10-2023
Они под защитой зоошизанутых
19:46:57 17-10-2023
Гость (17:51:00 17-10-2023) Они под защитой зоошизанутых... значит надо зоошизанутых вместе с блоховозами за полярный круг - зоошизе нет места среди Человека
18:10:21 17-10-2023
Площадка для детей 6 домов! Во всяком случае, собирали деньги на благоустройство с шести хрущёвок! А оказывается, люди платили немалые деньги за собачью площадку! Благоустройство дворов по-Франковски.
18:29:49 17-10-2023
Странные люди. Ментов знакомых что ли нет? Вышли вдвоём, отстреляли всех бродячих собак на площадке, объяснительную написали, что сами накинулись на них и на детей. Все всё понимают, проходит всегда. Дворник туши скидал в мусорку, увезли на свалку. Всё. И ныть не надо в новостях.
19:23:53 17-10-2023
Гость (18:29:49 17-10-2023) Странные люди. Ментов знакомых что ли нет? Вышли вдвоём, отс... Вы случайно не мент? Хочу познакомиться. Для прогулки по детской площадке.
19:27:26 17-10-2023
А куда власти города смотрят?Какие меры предпринимают?
19:51:46 17-10-2023
Предлагаю отдать эту площадку для выгула детей "зоозащитников". И детишкам собачек покажут, и собачек заодно покормят.
21:14:31 17-10-2023
Гость (19:51:46 17-10-2023) Предлагаю отдать эту площадку для выгула детей "зоозащитнико... У них нет детей. Это чайлдфри и ... Бианки