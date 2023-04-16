Стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Мальчик пытался скрыться от животных в гаражах, но не смог
16 апреля 2023, 20:30, ИА Амител
В Оренбурге стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка. Об этом сообщили в региональном СК.
По информации, распространяемой в соцсетях, мальчик гулял с другом, когда за ними увязалась бродячая собака, которой позднее присоединилась стая. Ребенок пытался скрыться от животных в гаражах, но не смог. Его тело нашли с множеством рваных ран.
Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Отмечается, что местные ранее неоднократно жаловались на агрессивных бродячих животных.
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